Polityczne trzęsienie ziemi w Częstochowie! Donald Tusk zdecydował, kto przejmie władzę

Zapadła decyzja w sprawie przyszłości Częstochowy. Premier Donald Tusk wyznaczył osobę, która będzie zarządzać miastem po odwołaniu prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta. Funkcję komisarza obejmie Łukasz Pabiś, dotychczasowy zastępca prezydenta, związany z Koalicją Obywatelską.

Oficjalne wręczenie nominacji zaplanowano na czwartek, 5 listopada, przed południem. Dokument ma przekazać nowemu zarządcy wojewoda śląski Marek Wójcik podczas spotkania w częstochowskim magistracie.

To kolejny etap zmian, które rozpoczęły się po referendum z 25 października. Mieszkańcy zdecydowali wówczas o przedterminowym zakończeniu kadencji zarówno prezydenta, jak i miejskich radnych.

Kim jest Łukasz Pabiś? Dotychczasowy wiceprezydent przejmuje stery miasta

Nowy komisarz nie jest postacią anonimową w częstochowskim samorządzie. Łukasz Pabiś w obecnej kadencji pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta, odpowiadając między innymi za edukację, administrację architektoniczno-budowlaną oraz planowanie przestrzenne.

W dotychczasowej koalicji rządzącej Częstochową, tworzonej przez Nową Lewicę i Koalicję Obywatelską, reprezentował KO.

Teraz jego rola będzie jednak znacznie większa. Jako komisarz otrzyma uprawnienia, które wcześniej były podzielone pomiędzy prezydenta i Radę Miasta.

Oznacza to, że w jego rękach znajdzie się zarówno bieżące zarządzanie samorządem, jak i podejmowanie decyzji należących dotąd do kompetencji radnych.

Jednym z najważniejszych zadań nowego zarządcy będzie przygotowanie budżetu Częstochowy na 2027 rok, a następnie jego zatwierdzenie.

Mieszkańcy odwołali prezydenta i całą Radę Miasta. Wynik referendum przesądził o zmianach

Do politycznego przewrotu doszło 25 października 2026 roku. Tego dnia mieszkańcy Częstochowy poszli do urn, aby zdecydować o dalszych losach prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta.

Wynik głosowania był jednoznaczny. Za odwołaniem prezydenta opowiedziało się 96,97 proc. głosujących, natomiast usunięcie Rady Miasta poparło 96,24 proc. uczestników referendum. Głosowanie było ważne, a jego wyniki doprowadziły do przedterminowego zakończenia kadencji obu organów samorządu.

W konsekwencji konieczne stało się wyznaczenie osoby, która zapewni ciągłość funkcjonowania miasta do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.

Odwołany prezydent z zarzutami korupcyjnymi. W tle wielkie śledztwo

Sytuacja polityczna w Częstochowie była napięta już od wielu miesięcy.

Krzysztof Matyjaszczyk, związany z Lewicą, od 25 lutego 2026 roku nie mógł wykonywać obowiązków prezydenta. Prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze, obejmujące między innymi zakaz wchodzenia do budynku magistratu oraz kontaktowania się z jego pracownikami.

Samorządowiec usłyszał zarzuty korupcyjne w ramach rozległego śledztwa, którym objęto ponad 20 osób, w tym samorządowców, przedsiębiorców i inne osoby.

Matyjaszczyk nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że padł ofiarą pomówień. Postawienie zarzutów nie oznacza stwierdzenia winy.

Ostatecznie o zakończeniu jego kadencji zdecydowali mieszkańcy podczas październikowego referendum.

Kiedy nowe wybory w Częstochowie? Komisarz będzie rządził tylko tymczasowo

Łukasz Pabiś będzie zarządzać Częstochową do czasu wyłonienia nowych władz samorządowych.

Przedterminowe wybory prezydenta i Rady Miasta zarządzi premier Donald Tusk. Zgodnie z przewidzianym trybem głosowanie musi odbyć się w ciągu 90 dni od publikacji wyników referendum.

Misja komisarza zakończy się wraz z zaprzysiężeniem nowego prezydenta oraz rozpoczęciem pracy przez nowo wybraną Radę Miasta.

Do tego momentu to właśnie Łukasz Pabiś będzie odpowiadał za funkcjonowanie samorządu i podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących Częstochowy.