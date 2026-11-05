Firma Olmet z Tarnowskich Gór w serialu Netflixa. Tak powstała scena katastrofy kolejowej

Olmet z Tarnowskich Gór, kojarzone dotychczas głównie z popularnego programu "Złomowisko PL", nawiązało współpracę ze światowym gigantem streamingowym. Śląska firma poinformowała o swoim udziale w tworzeniu nowego polskiego serialu platformy Netflix pod tytułem "Znieczulenie", w którym główną postać kreuje Leszek Lichota, a sama premiera odbyła się 4 listopada 2026 roku.

Wyszło na jaw, że to właśnie ten śląski podmiot zajmujący się na co dzień recyklingiem taboru kolejowego odpowiada za przygotowanie jednej z najbardziej widowiskowych scen w całej produkcji.

Prace przygotowawcze ruszyły około półtora roku temu, kiedy przedsiębiorstwo przekazało ekipie filmowej swoją działkę w Dąbrowie Górniczej. To właśnie tam, na obszarze dawnej bocznicy kolejowej kopalni Paryż, stworzono profesjonalny plan zdjęciowy z pełną scenografią wielkiej katastrofy kolejowej.

Serial "Znieczulenie" kręcono na terenie dawnej kopalni Paryż. Olmet ujawnia kulisy

Władze spółki podzieliły się informacją o zaangażowaniu w ten projekt za pośrednictwem mediów społecznościowych dokładnie w dniu premiery serialu.

Reprezentanci Olmetu tłumaczą, że wybór ich firmy przez producentów "Znieczulenia" nie był dziełem przypadku, gdyż przedsiębiorstwo określa się mianem największego recyklera taboru kolejowego w całym kraju. Ważnym czynnikiem okazało się także obycie z kamerami, które pracownicy zdobyli podczas kręcenia programu "Złomowisko PL" dla stacji Discovery Channel.

Rola śląskiej spółki wykraczała daleko poza zwykłe użyczenie gruntu filmowcom. Firma oddelegowała do pracy swoich ludzi, udostępniła specjalistyczny park maszynowy oraz pełne zaplecze techniczne, aby aktywnie wesprzeć twórców w budowie realistycznej scenografii wypadku kolejowego.

Całe zadanie wiązało się z koniecznością właściwego przyszykowania terenu oraz użycia ciężkiego sprzętu wykorzystywanego przez Olmet w codziennej pracy.

Kierownictwo tarnogórskiego zakładu otwarcie wyraża dziś dumę z rezultatów tej filmowej kooperacji.

– I choć nie traktujemy tego doświadczenia jako dywersyfikację działalności OLMET, to nieskromnie przyznajemy, że pod względem skali całego przedsięwzięcia – jego budżetu, zaangażowania naszego zespołu i parku maszynowego do współpracy z produkcją Netflixa, całkiem nieźle nam to filmowanie wychodzi i... było warto – przekazano we wpisie opublikowanym na facebookowym profilu firmy.

Leszek Lichota w serialu "Znieczulenie". Pierwszy polski dramat medyczny na Netflixie

Produkcja "Znieczulenie" trafiła do katalogu platformy Netflix w środę, 4 listopada, stając się pierwszym polskim dramatem medycznym zrealizowanym dla tego serwisu. Liczący osiem odcinków tytuł skupia się na losach wybitnego neurochirurga, doktora Dawida Łazarza, którego na ekranie portretuje Leszek Lichota.

Główny bohater jest nawykły do funkcjonowania w renomowanym ośrodku, jednak wskutek nieudanej operacji bezpowrotnie traci swoją wysoką pozycję zawodową. To dramatyczne wydarzenie zmusza go do opuszczenia dużej kliniki i podjęcia zatrudnienia w małej placówce medycznej na głębokiej prowincji.

W nowym miejscu lekarz zderza się z zupełnie obcymi mu realiami pracy. Doktor Łazarz, który słynie z bezkompromisowego podejścia do leczenia oraz skłonności do naginania regulaminów, musi odnaleźć się w trudnym środowisku, gdzie jego metody działania wywołują u personelu zarówno podziw, jak i otwarty bunt.

Fabuła obfituje w pełne napięcia momenty, a już w otwierającym odcinku dochodzi do wielkiej katastrofy kolejowej stanowiącej ogromne wyzwanie medyczne dla głównego bohatera. Zdjęcia ukazujące to tragiczne wydarzenie zrealizowano właśnie na działce należącej do firmy ze Śląska.

Na ekranie obok odtwórcy głównej roli Leszka Lichoty pojawiają się także Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Dorota Kolak, a także Mariusz Bonaszewski oraz Krzysztof Stelmaszyk.

Reżyserią serialu zajął się Łukasz Ostalski, a w proces produkcyjny włączył się również Neal Baer, lekarz i producent kojarzony z kultowym serialem medycznym "Ostry dyżur". Bogate doświadczenie amerykańskiego specjalisty pozwoliło filmowcom wiernie odwzorować na ekranie codzienne realia szpitalnej pracy.

5

Firma Olmet znana z programu "Złomowisko PL" ponownie na ekranie

Współpraca z gigantem streamingowym nie była dla tarnogórskiej spółki telewizyjnym debiutem. Zakład Olmet zyskał szeroką popularność dzięki występom w dokumentalnym cyklu "Złomowisko PL", który przez długie lata gromadził liczną widownię przed telewizorami na kanale Discovery Channel.

Nowy projekt postawił jednak przed załogą zupełnie inne wymagania. Zamiast zwykłego pokazywania codziennych obowiązków na złomowisku, przedsiębiorstwo wzięło udział w tworzeniu fabularnego serialu, gdzie kluczową rolę odgrywała precyzyjna aranżacja planu zdjęciowego udającego miejsce katastrofy.

Władze firmy Olmet zwracają uwagę, że realizacja tego zadania pochłonęła spore zasoby organizacyjne i sprzętowe oraz wymagała dużego poświęcenia ze strony samych pracowników.

Widzowie mogą już ocenić rezultaty tego nietypowego projektu, oglądając serial "Znieczulenie", który od 4 listopada widnieje w ofercie platformy Netflix.

Mieszkańcy województwa śląskiego mają zatem dodatkową motywację do włączenia tej produkcji. Za jedną z najbardziej dramatycznych scen odpowiada bowiem przedsiębiorstwo z Tarnowskich Gór, a sam plan zdjęciowy zorganizowano na dawnych terenach kolejowych w Dąbrowie Górniczej.