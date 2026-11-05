Niezwykły baby boom w UCK w Katowicach. Pięć par bliźniąt urodziło się w kilka dni

Tak wyjątkowego splotu wydarzeń nie przewidzieli nawet mający ogromne doświadczenie położne i lekarze. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach w bardzo krótkim czasie urodziło się dziesięcioro maluchów. Najbardziej zaskakujący jest fakt, że wszystkie te noworodki przyszły na świat jako bliźnięta.

Grono najmłodszych mieszkańców Śląska zasiliła idealnie równa liczba pięciu chłopców i pięciu dziewczynek. Rodzice nadali swoim pociechom imiona: Antoś i Filip, Anielka i Łucja, Klara i Rozalia, Tadzio i Tosia oraz Claire i André.

Mimo że katowicki szpital co roku przyjmuje na świat kilkanaście bliźniaczych par, to obecna sytuacja jest zupełnie wyjątkowa. Zdarzenie, w którym neonatolodzy zajmują się jednocześnie aż pięcioma parami bliźniąt, stanowi ogromną rzadkość.

Dziesięcioro bliźniąt w katowickim szpitalu. Część noworodków to wcześniaki

Szpitalny oddział neonatologiczny wypełnił się niezwykłym gwarem. W gronie dziesięciorga nowo narodzonych pacjentów znajdują się zarówno maluchy urodzone o czasie, jak i wymagające specjalistycznego nadzoru oraz wyjątkowej troski wcześniaki.

Personel medyczny ma teraz mnóstwo obowiązków, ponieważ każde dziecko potrzebuje indywidualnej opieki. Przedstawiciele katowickiej placówki zwracają uwagę, że przyjście na świat bliźniąt stanowi duże wyzwanie medyczne i organizacyjne, choć dla samych rodziców oznacza to przede wszystkim podwójną radość.

Wynika to z faktu, że ciąże mnogie niosą ze sobą wyższe ryzyko wystąpienia powikłań, przez co dzieci nierzadko potrzebują wzmożonego wsparcia lekarskiego już od swoich pierwszych chwil na świecie.

UCK w Katowicach pokazało zdjęcia bliźniąt. Internauci składają gratulacje

Niezwykła seria bliźniaczych narodzin wywołała również spore poruszenie w sieci. Pod wpisem udostępnionym przez katowicki szpital w mediach społecznościowych posypały się liczne życzenia zdrowia oraz gratulacje dla rodziców i maluchów.

Widok noworodków mocno rozczulił użytkowników internetu, a ich największą uwagę przykuły fotografie przedstawiające wtulone w siebie rodzeństwo.

Załodze medycznej z Katowic wydarzenie to dało z kolei pretekst do podkreślenia bardzo ważnej kwestii. Chodzi o to, jak kluczową rolę przy ciążach mnogich odgrywa współdziałanie lekarzy wielu specjalizacji.

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Dr Magdalena Mucha wyjaśnia, dlaczego rodzice bliźniąt wybierają UCK w Katowicach

Katowickie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne otacza profesjonalną opieką także pacjentki w ciążach wysokiego ryzyka. Przy mnogich porodach kluczowa staje się obecność doświadczonych zespołów neonatologów oraz położników, zdolnych do natychmiastowego działania w razie pogorszenia stanu zdrowia matki bądź jej dzieci.

– Rodziny spodziewające się bliźniąt czy trojaczków często wybierają nasz szpital, ponieważ wiedzą, że zarówno mama, jak i jej dzieci będą otoczeni kompleksową, specjalistyczną opieką – podkreśla dr Magdalena Mucha, lekarka kierująca Oddziałem Neonatologicznym UCK w Katowicach.

Lekarka dodaje, że bliska współpraca specjalistów od położnictwa i neonatologii gwarantuje pełną ciągłość leczenia oraz umożliwia błyskawiczną reakcję w przypadku pojawienia się jakichkolwiek komplikacji.

Obecnie cała dziesiątka maluchów przebywa pod czujnym okiem personelu medycznego. Tym samym pięć rodzin właśnie otworzyło zupełnie nowy etap w swoim życiu, ciesząc się od samego początku podwójnym szczęściem.