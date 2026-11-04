W tych polskich miastach najtrudniej o pracę. Nowe dane GUS pokazują głęboki kryzys na Śląsku

Sytuacja na rynku pracy w Polsce mocno zależy od regionu

Zdobycie stabilnej posady z dobrą pensją bywa sporym wyzwaniem. O sukcesie decydują nie tylko wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata, ale także jego adres zamieszkania. Duże aglomeracje oferują zazwyczaj szeroki wachlarz ofert w różnych branżach, natomiast w mniejszych miejscowościach likwidacja jednego dużego zakładu potrafi zachwiać całą lokalną gospodarką i pozbawić mieszkańców perspektyw.

Z analizy przedstawionej przez portal Business Insider wynika, że krajowy rynek pracy wykazuje silne podziały regionalne. Część powiatów dynamicznie się rozwija i przyciąga nową kadrę, podczas gdy inne notują wyraźne kurczenie się zatrudnienia. Najbardziej alarmujące sygnały płyną z województwa śląskiego, w którym kryzys sektora przemysłowego bezpośrednio uderza w liczbę dostępnych etatów i pogarsza sytuację mieszkańców.

Piekary Śląskie z największym spadkiem zatrudnienia w kraju

Opracowanie portalu Business Insider, które bazuje na statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, wskazuje na Piekary Śląskie jako polskiego lidera procentowego spadku zatrudnienia. Przez dwanaście miesięcy, licząc do maja 2026 roku, liczba pracujących skurczyła się tam aż o 13,5 proc., co przekłada się na ubytek rzędu 1,9 tys. etatów. W efekcie w mieście tym pozostało zaledwie 12,2 tys. pracujących osób.

Tak gwałtowne załamanie na lokalnym rynku stanowi poważny problem dla mieszkańców rozglądających się za nowym zajęciem. Kłopoty Piekar Śląskich wynikają między innymi z postępującej transformacji branży górniczej. Na statystyki mogła również wpłynąć relokacja części kadr do sąsiedniego Bytomia, który w analogicznym przedziale czasowym zanotował przyrost zatrudnienia o 820 pracowników.

Zwolnienia grupowe w Raciborzu. Upadłość Rafako i zamknięcie fabryki Henkel

Poważne problemy z zatrudnieniem dotknęły również Racibórz oraz sąsiednie gminy. Na terenie całego powiatu raciborskiego w skali roku ubyło około 2,1 tys. pracujących, co w ujęciu procentowym oznacza spadek o 5,1 proc. w porównaniu z wcześniejszym okresem.

Za pogorszenie statystyk odpowiadają głównie zawirowania w wielkich zakładach produkcyjnych. Bankructwo spółki Rafako i likwidacja fabryki należącej do koncernu Henkel przyniosły zapowiedzi zwolnień obejmujących łącznie około 850 osób. Cięcia etatów nie ominęły także przechodzącej proces restrukturyzacji Odlewni Rafamet zlokalizowanej w Kuźni Raciborskiej.

Pojawiła się jednak nadzieja na poprawę. Spółka Jelcz, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zapowiedziała inwestycję o wartości około 470 mln zł w dawnych halach Rafako. Przedsięwzięcie ma przynieść 200 nowych miejsc pracy.

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Najgorsze miasta do szukania pracy w Polsce

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Spadek liczby pracujących na Śląsku a wzrosty w Warszawie i Gdańsku

Podsumowanie najważniejszych danych z analizy portalu Business Insider prezentuje się następująco.

- Piekary Śląskie w województwie śląskim zanotowały redukcję zatrudnienia o 13,5 proc., co oznacza ubytek około 1,9 tys. pracowników.

- Powiat raciborski w województwie śląskim zaliczył spadek na poziomie 5,1 proc., przez co ubyło tam około 2,1 tys. pracujących osób.

- Całe województwo śląskie straciło 0,9 proc. pracujących, co w skali regionu oznacza około 15 tys. etatów mniej.

Zupełnie inne nastroje panują w największych ośrodkach miejskich, na przykład w Warszawie przybyło 29,9 tys. pracujących, a w Gdańsku zatrudnienie wzrosło o 9,5 tys. osób. Z kolei pod względem procentowym rekordzistą okazał się wielkopolski powiat grodziski, w którym liczba obsadzonych miejsc pracy podskoczyła aż o 12,8 proc.