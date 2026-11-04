Tragiczny wypadek w Czerwionce-Leszczynach. Śmiertelne potrącenie 79-latki na pasach

Wypadek wydarzył się rano na ulicy Parkowej w Czerwionce-Leszczynach. Z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że osoba prowadząca osobowe renault uderzyła w pieszą, która w tym momencie przekraczała jezdnię.

Wymiar tej tragedii potęguje fakt, że 79-letnia kobieta przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.

Do akcji błyskawicznie zadysponowano zespoły ratownictwa. Medycy od razu przystąpili do działań mających na celu ocalenie rannej seniorki.

Podjęta interwencja medyczna nie przyniosła jednak rezultatu, a 79-letnia kobieta poniosła śmierć.

Kierowca renault był trzeźwy. Prokuratura i policja badają wypadek przy ulicy Parkowej

W miejscu tragicznego zdarzenia czynności podjęli funkcjonariusze policji, którzy pod nadzorem prokuratora badają dokładny przebieg tego wypadku.

Mundurowi przekazali już pierwsze informacje, z których wynika, że kierowca prowadzący samochód osobowy był trzeźwy.

Obecnie przyczyny tego potrącenia pozostają nieznane. Służby nie informują też, z jaką prędkością jechało auto ani czy prowadzący pojazd widział seniorkę przed wjechaniem na pasy.

Teraz do zadań śledczych należy dokładna analiza zebranych dowodów oraz zabezpieczonych śladów, co pozwoli na wyjaśnienie przyczyn tragedii.

Utrudnienia w Czerwionce-Leszczynach. Ulica Parkowa zablokowana po śmiertelnym potrąceniu

Skutkiem tego tragicznego wypadku były poważne problemy komunikacyjne na terenie Czerwionki-Leszczyn.

Bezpośrednio po zdarzeniu ruch kołowy na ulicy Parkowej został całkowicie wstrzymany. Funkcjonariusze zorganizowali objazdy, kierując zmotoryzowanych na sąsiednie drogi.

Trasa była całkowicie zablokowana jeszcze o godzinie 8.45, czyli przeszło dwie godziny od momentu wypadku.

Komunikat o odblokowaniu ulicy i wznowieniu ruchu pojawił się dopiero w okolicach godziny 10.15.

Quiz. Jak zachować się w tej sytuacji? Sprawdź, jak dobrze znasz przepisy drogowe Pytanie 1 z 15 Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierowca powinien... Przyspieszyć, aby zdążyć przed pieszym Zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym Trąbić, aby ostrzec pieszych Następne pytanie

Śledztwo po śmierci 79-letniej pieszej. Kto odpowiada za wypadek w Czerwionce-Leszczynach?

Zgon 79-latki wpisuje się w czarną serię tragicznych zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu.

Seniorka straciła życie w strefie, która z założenia ma gwarantować bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy. Szczegółowe tło tej sprawy jest jednak wciąż badane w ramach policyjnego dochodzenia.

Mundurowi wraz z prokuratorem sprawdzają, czy złamano przepisy drogowe oraz dlaczego kierujący renault wjechał w starszą kobietę.

Na tym etapie śledztwa nie wskazano jeszcze winnego doprowadzenia do tego wypadku.