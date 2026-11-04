Tragedia w Wiśle. Ciągnik rolniczy wypadł z drogi i kilkukrotnie dachował

Do dramatycznego zdarzenia doszło około godziny 11.00 przy ulicy Skolnity w Wiśle. Policjanci otrzymali zgłoszenie o poważnym wypadku z udziałem ciągnika rolniczego.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący traktorem w pewnym momencie zjechał z drogi. Pojazd znalazł się poza jezdnią, gdzie następnie kilkukrotnie dachował.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do utraty właściwego toru jazdy przez ciągnik. Policjanci nie wykluczają żadnego scenariusza, a dokładne okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania.

Ratownicy walczyli o życie kierowcy. Niestety, mężczyzna zmarł

Na miejsce wypadku skierowano służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego.

Stan poszkodowanego kierowcy wymagał natychmiastowej interwencji. Ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, próbując przywrócić funkcje życiowe mężczyzny.

Niestety, mimo podjętych działań nie udało się go uratować. Kierujący ciągnikiem zmarł na miejscu zdarzenia.

Policja nie przekazała dotąd szczegółowych informacji dotyczących wieku ani tożsamości tragicznie zmarłego mężczyzny.

Wisła w Zimowej odsłonie:

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Śmiertelny wypadek przy ulicy Skolnity. Policja i prokurator wyjaśniają przyczyny

Po zakończeniu akcji ratunkowej na miejscu rozpoczęły się czynności procesowe.

Policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca wypadku oraz uszkodzonego ciągnika rolniczego. Zabezpieczono również ślady, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu tragicznego zdarzenia.

Śledczy będą ustalać, dlaczego pojazd zjechał z drogi oraz jakie okoliczności doprowadziły do jego kilkukrotnego dachowania.

Na obecnym etapie przyczyna tragedii pozostaje nieznana.