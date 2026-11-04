Polskie przysłowia i powiedzenia. Uważaj, bo łatwo nadziać się na minę! [QUIZ]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-11-04 5:06

Jak dobrze znasz polskie przysłowia i powiedzenia? Wiele z nich słyszymy i wykorzystujemy na co dzień, ale czy na pewno znamy ich poprawne brzmienie? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Przygotowaliśmy dla ciebie 10 podchwytliwych pytań. Twoim zadaniem będzie dokończenie znanych powiedzeń, uzupełnienie brakujących słów oraz wskazanie ich poprawnych wersji.

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Autor: Pixabay.com
Polskie przysłowia i powiedzenia. Uważaj, bo łatwo nadziać się na minę!
Pytanie 1 z 10
Wskaż poprawną wersję powiedzenia:

Skąd wzięły się polskie przysłowia i powiedzenia?

Polskie przysłowia, podobnie jak te znane w innych krajach, kształtowały się przez wiele stuleci. Ich korzenie sięgają przede wszystkim ludowej mądrości, tradycji, obserwacji codziennego życia, a także literatury i religii. Służyły przekazywaniu ważnych życiowych rad, zasad społecznych i wskazówek dotyczących ludzkiego postępowania. Dzięki swojej krótkiej i łatwej do zapamiętania formie przetrwały do dziś.

Przykładowo przysłowie „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada” przypomina o konsekwencjach złych uczynków i przestrzega przed działaniem na szkodę innych. Z kolei powiedzenie „W marcu jak w garncu” odnosi się do zmiennej pogody charakterystycznej dla tego miesiąca. Wywodzi się ono z ludowych obserwacji przyrody, które miały szczególne znaczenie dla rolników.

Jak dobrze znasz polskie przysłowia? Sprawdź się w naszym quizie!

W przygotowanym przez nas quizie znajdziesz 10 pytań dotyczących popularnych polskich przysłów i powiedzeń. Twoim zadaniem będzie dokończenie znanych sentencji, uzupełnienie brakujących słów oraz wskazanie, które z nich są poprawne, a które nie.

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Choć przysłowia i powiedzenia często wykorzystujemy w codziennych rozmowach, nie zawsze znamy ich dokładną treść i znaczenie. Niektóre mogą okazać się bardziej podchwytliwe, niż początkowo się wydaje. Gotowy na wyzwanie? Rozwiąż nasz quiz językowy i przekonaj się, ile punktów uda ci się zdobyć!

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