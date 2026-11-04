Polskie przysłowia i powiedzenia. Uważaj, bo łatwo nadziać się na minę! [QUIZ]

Polskie przysłowia i powiedzenia. Uważaj, bo łatwo nadziać się na minę! Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną wersję powiedzenia: Wszem i wobec Wszem oraz wobec Wszem wobec Następne pytanie

Skąd wzięły się polskie przysłowia i powiedzenia?

Polskie przysłowia, podobnie jak te znane w innych krajach, kształtowały się przez wiele stuleci. Ich korzenie sięgają przede wszystkim ludowej mądrości, tradycji, obserwacji codziennego życia, a także literatury i religii. Służyły przekazywaniu ważnych życiowych rad, zasad społecznych i wskazówek dotyczących ludzkiego postępowania. Dzięki swojej krótkiej i łatwej do zapamiętania formie przetrwały do dziś.

Przykładowo przysłowie „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada” przypomina o konsekwencjach złych uczynków i przestrzega przed działaniem na szkodę innych. Z kolei powiedzenie „W marcu jak w garncu” odnosi się do zmiennej pogody charakterystycznej dla tego miesiąca. Wywodzi się ono z ludowych obserwacji przyrody, które miały szczególne znaczenie dla rolników.

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