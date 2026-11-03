Ksiądz skazany za "obrażanie władzy". Trafi do białoruskiego więzienia

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-11-03 20:40

Sąd na Białorusi skazał księdza Anatola Parachniewicza, proboszcza katolickiej parafii w Olkowiczach w obwodzie mińskim, na trzy lata więzienia i wysoką karę finansową. Jak przekazuje portal Nasza Niwa, duchowny odpowiedział za „obrażanie władzy i ekstremizm”. Choć decyzja zapadła już w październiku, przez długi czas trzymano ją w ścisłej tajemnicy.

Szyja i klatka piersiowa mężczyzny w czarnej koszuli z koloratką. O wyroku dla księdza na Białorusi przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Ksiądz Anatol Parachniewicz usłyszał wyrok na Białorusi

Służby zatrzymały księdza Parachniewicza jeszcze w połowie marca. Przebywając w odosobnieniu, duchowny obchodził swoje 66. urodziny i 31. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. W pierwszej fazie śledztwa postawiono mu zarzut dotyczący „zdrady stanu”, jednak w późniejszym czasie zdecydowano się na łagodniejszą kwalifikację czynu.

Informacja o październikowym orzeczeniu sądu wyszła na jaw dopiero w ostatnim czasie. Ze względu na to, że cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, dokładna treść zarzutów stawianych kapłanowi pozostaje nieznana.

Anatol Parachniewicz uznany za więźnia politycznego

Działacze z Centrum Praw Człowieka Wiasna, wspólnie z innymi współpracującymi z tą organizacją obrońcami praw człowieka, oficjalnie nadali skazanemu duchownemu status więźnia politycznego.

W październiku portal Polaków na Białorusi ZnadNiemna, bazując na informacjach z niezależnych źródeł, wskazywał na możliwe przyczyny kłopotów kapłana. Ksiądz mógł podpaść tamtejszym władzom przez udział w uroczystościach z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Ambasadzie RP w Mińsku. Tego typu relacje z polskimi placówkami już wcześniej służyły jako pretekst do uderzania w przedstawicieli kościoła.

Kim jest skazany na Białorusi ksiądz Anatol Parachniewicz?

Formację kapłańską ksiądz Parachniewicz przeszedł w Białymstoku, a przed objęciem w 2007 roku funkcji proboszcza w Olkowiczach posługiwał w Zasławiu oraz Rakowie. Kapłan aktywnie dbał też o lokalne dziedzictwo historyczne. Przy swojej świątyni zorganizował małe muzeum ze starymi księgami, ludowymi makatami i zabytkowymi szatami liturgicznymi.

Jak podkreślał serwis ZnadNiemna, aresztowanie proboszcza to element szerszych represji wymierzonych w Kościół katolicki na Białorusi. W przeszłości do aresztów trafili między innymi ojciec Andrzej Juchniewicz OMI oraz ksiądz Henryk Okołotowicz. Chociaż dzięki zaangażowaniu Watykanu obaj duchowni wyszli na wolność, dziś mają zamkniętą drogę powrotu na Białoruś.

 
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