Książę Harry i Meghan Markle znów się przeprowadzili! Mieszkają kątem u bogacza

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-03 13:00

Książę Harry i Meghan Markle po raz kolejny zmienili miejsce zamieszkania! Jak donosi „Daily Mail”, razem z dziećmi przenieśli się do domu na terenie posiadłości zamożnego znajomego. Sussexowie od sierpnia mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale nadal nie kupili tam własnego domu. Jednocześnie nie zamierzają rezygnować z luksusowej willi w Kalifornii, której wartość wynosi około 14,5 miliona dolarów.

Ksiązę Harry z rodziną mieszkają kątem u kolegi! Nie kupili żadnej rezydencji
Autor: AP Photo/ Associated Press

Książę Harry i Meghan Markle w Wielkiej Brytanii. Zamieszkali u bogatego przyjaciela

Chociaż książę Harry i Meghan Markle mieszkają w Wielkiej Brytanii już od paru miesięcy, nadal nie zdecydowali się na zakup własnej rezydencji. „Daily Mail” ustalił, że małżonkowie wraz z 7-letnim Archiem i 5-letnią Lilibet wprowadzili się teraz... do domu bogatego znajomego księcia.

Rezydencja znajduje się w Cotswolds, jednym z najdroższych i najbardziej malowniczych regionów Anglii. Swoje domy ma tam wielu milionerów i znanych Brytyjczyków. Harry poznał właściciela posiadłości dzięki wspieraniu organizacji charytatywnych zajmujących się pomocą dla żołnierzy.

Nowy dom Harry'ego i Meghan w Cotswolds. Chcą być bliżej króla Karola III

Z relacji źródła „Daily Mail” wynika, że początkowo rodzina zatrzymała się w głównej części majątku. Ostatnio jednak Sussexowie przeprowadzili się do oddzielnego budynku na tej samej posesji.

Zamożny gospodarz według brytyjskich dziennikarzy nie ma nic przeciwko temu, by książęca para z dziećmi zatrzymała się u niego na dłuższy czas.

Sussexowie ponownie zawitali do Wielkiej Brytanii w sierpniu. Już wtedy media donosiły, że rozglądają się za własnym kątem w Cotswolds, w sąsiedztwie należącej do króla Karola III i królowej Kamili posiadłości Highgrove House.

Dziennikarz Tom Sykes zwracał uwagę na fakt, że książę Harry świetnie orientuje się w tych rejonach i zależy mu na bliskości rezydencji ojca.

Posiadłość księcia Harry'ego i Meghan Markle w Kalifornii stoi pusta

Powrót na Wyspy nie oznacza sprzedaży domu w USA. Sussexowie wciąż mają kupioną w 2020 roku za blisko 14,5 miliona dolarów wielką rezydencję w kalifornijskim Montecito.

W tym momencie w amerykańskiej willi nikt nie mieszka, a o porządek dba kilka zatrudnionych w tym celu osób. Harry i Meghan podobno nie zamierzają w najbliższym czasie wystawiać posiadłości na sprzedaż ani szukać najemców.

Ksiązę Harry z rodziną mieszkają kątem u kolegi! Nie kupili żadnej rezydencji
Galeria zdjęć 32
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI