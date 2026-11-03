Książę Harry i Meghan Markle znów się przeprowadzili! Mieszkają kątem u bogacza

Książę Harry i Meghan Markle w Wielkiej Brytanii. Zamieszkali u bogatego przyjaciela

Chociaż książę Harry i Meghan Markle mieszkają w Wielkiej Brytanii już od paru miesięcy, nadal nie zdecydowali się na zakup własnej rezydencji. „Daily Mail” ustalił, że małżonkowie wraz z 7-letnim Archiem i 5-letnią Lilibet wprowadzili się teraz... do domu bogatego znajomego księcia.

Rezydencja znajduje się w Cotswolds, jednym z najdroższych i najbardziej malowniczych regionów Anglii. Swoje domy ma tam wielu milionerów i znanych Brytyjczyków. Harry poznał właściciela posiadłości dzięki wspieraniu organizacji charytatywnych zajmujących się pomocą dla żołnierzy.

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Z relacji źródła „Daily Mail” wynika, że początkowo rodzina zatrzymała się w głównej części majątku. Ostatnio jednak Sussexowie przeprowadzili się do oddzielnego budynku na tej samej posesji.

Zamożny gospodarz według brytyjskich dziennikarzy nie ma nic przeciwko temu, by książęca para z dziećmi zatrzymała się u niego na dłuższy czas.

Sussexowie ponownie zawitali do Wielkiej Brytanii w sierpniu. Już wtedy media donosiły, że rozglądają się za własnym kątem w Cotswolds, w sąsiedztwie należącej do króla Karola III i królowej Kamili posiadłości Highgrove House.

Dziennikarz Tom Sykes zwracał uwagę na fakt, że książę Harry świetnie orientuje się w tych rejonach i zależy mu na bliskości rezydencji ojca.

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Powrót na Wyspy nie oznacza sprzedaży domu w USA. Sussexowie wciąż mają kupioną w 2020 roku za blisko 14,5 miliona dolarów wielką rezydencję w kalifornijskim Montecito.

W tym momencie w amerykańskiej willi nikt nie mieszka, a o porządek dba kilka zatrudnionych w tym celu osób. Harry i Meghan podobno nie zamierzają w najbliższym czasie wystawiać posiadłości na sprzedaż ani szukać najemców.