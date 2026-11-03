Niedawno rzuciła go piękna influencerka, teraz jest mistrzem świata. Kim jest była dziewczyna Kimiego Antonellego?

Miłośnicy Formuły 1 z różnych zakątków globu dokładnie śledzą teraz biografię najmłodszego czempiona w dziejach tych elitarnych zmagań. Włoski kierowca rajdowy Kimi Antonelli pobił rekord w liczącej 76 lat historii Formuły 1, co sprawiło, że pod lupę wzięto także jego sprawy sercowe. Młody triumfator nie ma obecnie partnerki, ale jeszcze niedawno tworzył parę z popularną w sieci Czeszką.

Kimi Antonelli najmłodszym mistrzem świata w historii Formuły 1

W ubiegłą niedzielę byliśmy świadkami wydarzenia bez precedensu. Na torze Autodromo Hermanos Rodriguez odbyło się Grand Prix Meksyku, w którym zaledwie 20-letni Kimi Antonelli uplasował się na trzeciej pozycji i tym samym przypieczętował zdobycie tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch dokonał tego jako najmłodszy zawodnik w całej 76-letniej historii cyklu, a przy okazji został pierwszym od 1953 roku reprezentantem swojego kraju z mistrzowską koroną F1.

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Słowa uznania popłynęły do nowego mistrza między innymi od Sebastiana Vettela, do którego wcześniej należał rekord wieku, a także od wielu włoskich gwiazd i sportowców. Gratulacje złożyła mu również Giorgia Meloni, nazywając młodego kierowcę „dobrem narodowym”. Tak spektakularny triumf przełożył się na gigantyczny wzrost popularności Kimiego Antonelliego oraz wianuszek adoratorek. Sam zawodnik pozostaje jednak do wzięcia, ponieważ na początku 2026 roku zakończył swój dotychczasowy, ponad dwuletni związek.

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Kibice doskonale wiedzieli o relacji, jaką Kimi Antonelli od jesieni 2023 roku budował ze starszą o rok, atrakcyjną influencerką pochodzącą z Czech. Zakochani pochodzili z różnych krajów, ale świetnie się dogadywali i regularnie dzielili się wspólnymi kadrami w Internecie. Fundamentem ich relacji była nie tylko miłość, lecz także zamiłowanie do motoryzacji. Podczas gdy Włoch ścigał się w Formule 1, jego wybranka realizowała się w kartingu, rywalizując gokartami na specjalnie przystosowanych do tego torach.

Związek ten przeszedł jednak do historii na początku 2026 roku, kiedy to Eliska Bábíčková ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, że postanowiła rozstać się z Kimim. Czeszka nie zdradziła wówczas dokładnych, prywatnych powodów swojej decyzji, a po upływie kilku miesięcy skasowała z sieci zarówno nagranie o końcu relacji, jak i wszystkie inne publikacje z udziałem byłego partnera. Teraz uwaga sympatyków Formuły 1 ponownie skupia się na influencerce, a internauci głośno dywagują, czy popularna w sieci piękność nie pluje sobie w brodę po porzuceniu przyszłego mistrza świata.

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