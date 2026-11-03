Krystyna Pyrkosz nie żyje. Smutna prawda o wdowie po gwiazdorze "M jak miłość" wyszła na jaw dopiero po pogrzebie

Nie żyje żona Witolda Pyrkosza

Informacja o odejściu Krystyny Pyrkosz nie została od razu podana do publicznej wiadomości. Dopiero przypadkowe odkrycie na zdjęciu opublikowanym przez gminę Góra Kalwaria zwróciło uwagę na smutną wiadomość. Samorząd pokazał fotografię grobu Witolda Pyrkosza, który w okresie Wszystkich Świętych został udekorowany licznymi kwiatami i zniczami. Aktor przez wiele lat był związany z tą miejscowością. To właśnie tam wraz z żoną stworzył dom i wychowywał dzieci. Uważni internauci dostrzegli jednak na nagrobku dodatkową tabliczkę z imieniem i nazwiskiem Krystyny. W ten sposób wyszło na jaw, że kobieta zmarła 1 października. Miała 83 lata.

Historia miłości Witolda i Krystyny. On miał 36 lat, a ona tylko 17

Witold Pyrkosz, którego widzowie pokochali przede wszystkim za rolę Lucjana Mostowiaka w “M jak miłość”, zmarł w kwietniu 2017 roku. Z Krystyną spędził ponad 50 lat. Ich historia miłosna rozpoczęła się w dość nietypowych okolicznościach. Poznali się w 1962 roku, podczas świąt Bożego Narodzenia, w jednej z krakowskich restauracji. Aktor miał wówczas 36 lat, był po rozwodzie, a jego przyszła żona dopiero wkraczała w dorosłość. Krystyna miała zaledwie 17 lat i nie zdawała jeszcze matury.

Sam Pyrkosz po latach wrócił do tych wydarzeń w autobiografii „Podwójnie urodzony”, wydanej w 2009 roku. Opowiadał, że od początku był zauroczony młodą dziewczyną. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś poważnego. Aktor mocno nalegał, by Krystyna pojawiła się z nim na sylwestrowym przyjęciu w Teatrze Ludowym. Jak wspominał, właśnie wtedy rozpoczęła się wspólna droga, która trwała przez kolejne dekady. Mimo różnicy wieku i początkowych kontrowersji stworzyli trwały związek.

Krystyna była kobietą aktywną, samodzielną i pełną energii. Nie stroniła od nowych wyzwań, interesowała się między innymi rajdami samochodowymi. Małżonkowie zdecydowali się na życie poza Warszawą i przez lata mieszkali w Górze Kalwarii. Tam wychowali dzieci i zbudowali swoją codzienność. Wszystko zaczęło się jednak zmieniać po odejściu aktora. Dom, który wcześniej był miejscem wspólnego życia, z czasem stał się dla wdowy trudną do zniesienia przestrzenią. Dzieci założyły własne życie i zamieszkały w pobliskim Piasecznie, a Krystyna coraz bardziej potrzebowała pomocy.

Stan zdrowia Krystyny Pyrkosz uległ pogorszeniu

O jej stanie zdrowia rodzina opowiadała publicznie już w 2025 roku. Syn Witold Pyrkosz junior przekazał wówczas, że mama wymaga stałej opieki i rehabilitacji. Wszystko skomplikowało się po złamaniu kości udowej, która nie chciała prawidłowo się zrastać. Pojawiły się również problemy z pamięcią. Kobieta miała trudności z rozpoznawaniem dalszych znajomych, a kontakt telefoniczny stawał się dla niej coraz większym wyzwaniem. Najbliżsi starali się zapewnić jej odpowiednią opiekę. Ostatecznie Krystyna Pyrkosz przebywała w specjalistycznym ośrodku opieki. Dziś, po latach od śmierci ukochanego aktora, oboje znów spoczywają obok siebie.

Prawie rok temu [mama - przyp. red.] złamała kość udową, która nie zrasta się, jak należy. Mama wymaga ciągłej opieki, rehabilitacji. Ma 82 lata i jej głowa też nie pracuje jak dawniej. Wkradła się niepamięć. Ja i siostra jesteśmy jedynymi członkami rodziny, których w pełni zawsze rozpoznaje. Rozmowy przez telefon są dla niej trudne, więc trzeba byłoby przyjść do niej osobiście. Mama jednak nie pamięta już tych osób i tak naprawdę może ją odwiedzać tylko najbliższa rodzina - mówił Witold Pyrkosz junior w rozmowie z TVP.

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