Paulina Krupińska zniknęła z Polski! Teraz pokazuje zdjęcia z Brazylii

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-11-03 9:43

Paulina Krupińska znów spakowała walizki i ruszyła w świat! Prezenterka "DDTVN" tym razem wybrała się za ocean, a relacją z wyprawy podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych. Na opublikowanych fotografiach widać nie tylko piękne widoki, ale również uśmiechniętą gwiazdę, która wyraźnie cieszy się wyjazdem. Okazuje się, że w podróż nie wyruszyła sama. Towarzyszy jej przyjaciółka, a Rio de Janeiro to dopiero początek ich przygody!

Paulina Krupińska uciekła za ocean! Pokazała zdjęcia z rajskiego miejsca

Paulina Krupińska należy do gwiazd, które chętnie pokazują internautom fragmenty swojego życia poza telewizyjnym studiem. Na jej profilach społecznościowych można znaleźć zarówno kadry związane z pracą, jak i zdjęcia z rodzinnych chwil czy zagranicznych wyjazdów. Tym razem prezenterka postanowiła podzielić się wyjątkową podróżą do Ameryki Południowej.

Pierwszym przystankiem na trasie okazało się słynne Rio de Janeiro. Krupińska nie ograniczyła się do jednego pamiątkowego zdjęcia. W sieci zamieściła całą serię fotografii, dzięki którym jej obserwatorzy mogli zobaczyć, jak spędza czas w brazylijskim mieście. Nie zabrakło malowniczych krajobrazów, miejskich widoków i chwil przeznaczonych na odpoczynek.

Najpierw Rio, a potem kolejny kierunek! Krupińska zdradziła plany

Paulina Krupińska należy do gwiazd, które chętnie pokazują internautom fragmenty swojego życia poza telewizyjnym studiem. Na jej profilach społecznościowych można znaleźć zarówno kadry związane z pracą, jak i zdjęcia z rodzinnych chwil czy zagranicznych wyjazdów. Tym razem prezenterka postanowiła podzielić się wyjątkową podróżą do Ameryki Południowej.

Pierwszym przystankiem na trasie okazało się słynne Rio de Janeiro. Krupińska nie ograniczyła się do jednego pamiątkowego zdjęcia. W sieci zamieściła całą serię fotografii, dzięki którym jej obserwatorzy mogli zobaczyć, jak spędza czas w brazylijskim mieście. Nie zabrakło malowniczych krajobrazów, miejskich widoków i chwil przeznaczonych na odpoczynek. Przygoda trwa dalej, a my czekamy na więcej zdjęć!

Paulina Krupińska kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniała się nowa prowadząca Mam talent
Galeria zdjęć 51
Widzowie podzieleni po "Mam Talent!"! Paulina Krupińska komentuje
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PAULINA KRUPIŃSKA

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