Paulina Krupińska zniknęła z Polski! Teraz pokazuje zdjęcia z Brazylii

Paulina Krupińska uciekła za ocean! Pokazała zdjęcia z rajskiego miejsca

Paulina Krupińska należy do gwiazd, które chętnie pokazują internautom fragmenty swojego życia poza telewizyjnym studiem. Na jej profilach społecznościowych można znaleźć zarówno kadry związane z pracą, jak i zdjęcia z rodzinnych chwil czy zagranicznych wyjazdów. Tym razem prezenterka postanowiła podzielić się wyjątkową podróżą do Ameryki Południowej.

Pierwszym przystankiem na trasie okazało się słynne Rio de Janeiro. Krupińska nie ograniczyła się do jednego pamiątkowego zdjęcia. W sieci zamieściła całą serię fotografii, dzięki którym jej obserwatorzy mogli zobaczyć, jak spędza czas w brazylijskim mieście. Nie zabrakło malowniczych krajobrazów, miejskich widoków i chwil przeznaczonych na odpoczynek.

Najpierw Rio, a potem kolejny kierunek! Krupińska zdradziła plany

Paulina Krupińska należy do gwiazd, które chętnie pokazują internautom fragmenty swojego życia poza telewizyjnym studiem. Na jej profilach społecznościowych można znaleźć zarówno kadry związane z pracą, jak i zdjęcia z rodzinnych chwil czy zagranicznych wyjazdów. Tym razem prezenterka postanowiła podzielić się wyjątkową podróżą do Ameryki Południowej.

Pierwszym przystankiem na trasie okazało się słynne Rio de Janeiro. Krupińska nie ograniczyła się do jednego pamiątkowego zdjęcia. W sieci zamieściła całą serię fotografii, dzięki którym jej obserwatorzy mogli zobaczyć, jak spędza czas w brazylijskim mieście. Nie zabrakło malowniczych krajobrazów, miejskich widoków i chwil przeznaczonych na odpoczynek. Przygoda trwa dalej, a my czekamy na więcej zdjęć!

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