Ciężarówka z chemikaliami przewróciła się na rondzie! Ewakuacja mieszkańców, zamknięte szkoły

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 listopada, w centrum Strzelna w powiecie mogileńskim. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, na rondzie, przez które przebiegają drogi krajowe nr 15 i 25, przewróciła się przyczepa samochodu ciężarowego przewożącego substancje chemiczne.

Strażacy poinformowali, że nie doszło do wycieku niebezpiecznych substancji. Na miejscu początkowo pracowały dwa zastępy straży pożarnej, a następnie skierowano tam specjalistyczną grupę chemiczną.

Ewakuacja mieszkańców i zawieszone zajęcia w szkołach

W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o ewakuacji osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie ronda. Jak poinformował Urząd Miasta w Strzelnie w komunikacie opublikowanym na Facebooku, punkt zbiórki dla ewakuowanych wyznaczono w Szkole Podstawowej im. Michelsona.

Władze miasta przekazały również, że zajęcia w szkołach im. Michelsona i im. Dałkowskiego, a także w przedszkolach, zostały zawieszone.

Służby zaapelowały do mieszkańców o omijanie centrum Strzelna, niegromadzenie się w rejonie rond i nieblokowanie dróg. Wprowadzono objazdy, a ratownicy potrzebują swobodnego przejazdu, by móc bez przeszkód prowadzić działania.