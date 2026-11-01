Tak wygląda grób popularnej influencerki. Masza miała zaledwie 25 lat

Masza Graczykowska zdobyła popularność w internecie, gdzie dzieliła się z obserwatorami swoją codziennością, zagranicznymi podróżami i kulisami życia prywatnego. Jej kanał na YouTube śledziło ponad 160 tys. osób, a profil na Instagramie zgromadził 245 tys. obserwujących.

Przypomnijmy - ciało 25-latki znaleziono 8 marca 2026 roku w mieszkaniu w Warszawie. Jej śmierć wywołała ogromne poruszenie, a okoliczności tragedii nadal budzą pytania.

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Tajemnica śmierci Maszy Graczykowskiej

Jak przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba w rozmowie z „Faktem”, śledczy wykluczyli samobójstwo i zabójstwo. Dokładna przyczyna śmierci influencerki pozostaje jednak nieznana.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy miejsce jej spoczynku w Bydgoszczy. Na grobie Maszy Graczykowskiej znajdują się kwiaty i znicze. To znak pamięci o młodej kobiecie, której działalność w sieci przyciągała tysiące odbiorców.

Choć od jej śmierci minęło już kilka miesięcy, fani wciąż pamiętają o 25-latce.