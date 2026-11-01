Tak wygląda grób popularnej influencerki. Masza miała zaledwie 25 lat

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-01 6:55

Miała zaledwie 25 lat, a jej nagła śmierć wstrząsnęła fanami w całej Polsce. Masza Graczykowska, popularna twórczyni internetowa, została pochowana w Bydgoszczy. Tuż przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy jej grób na cmentarzu przy ul. Wiślanej. Na miejscu wciąż pojawiają się kwiaty i znicze, które przypominają, że o młodej influencerce nie zapomniano.

Masza Graczykowska zdobyła popularność w internecie, gdzie dzieliła się z obserwatorami swoją codziennością, zagranicznymi podróżami i kulisami życia prywatnego. Jej kanał na YouTube śledziło ponad 160 tys. osób, a profil na Instagramie zgromadził 245 tys. obserwujących.

Przypomnijmy - ciało 25-latki znaleziono 8 marca 2026 roku w mieszkaniu w Warszawie. Jej śmierć wywołała ogromne poruszenie, a okoliczności tragedii nadal budzą pytania.

Masza Graczykowska
Galeria zdjęć 14

Tajemnica śmierci Maszy Graczykowskiej

Jak przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba w rozmowie z „Faktem”, śledczy wykluczyli samobójstwo i zabójstwo. Dokładna przyczyna śmierci influencerki pozostaje jednak nieznana.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy miejsce jej spoczynku w Bydgoszczy. Na grobie Maszy Graczykowskiej znajdują się kwiaty i znicze. To znak pamięci o młodej kobiecie, której działalność w sieci przyciągała tysiące odbiorców.

Choć od jej śmierci minęło już kilka miesięcy, fani wciąż pamiętają o 25-latce.

Tak wyglada grób znanej influencerki. Masza miała zaledwie 25 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI