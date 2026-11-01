Serialowy Wokulski przeszedł ogromną przemianę. Tomasz Schuchardt chudnie w oczach!

Tomasz Schuchardt przeżywa najlepsze lata w swojej karierze

Tomasz Schuchardt 18 września obchodził swoje 40. urodziny. Zaledwie dwa dni wcześniej na Netflixie zadebiutowała serialowa "Lalka". To był jeden z najlepszych prezentów urodzinowych jakie mógł otrzymać. Głośno zrobiło się bowiem nie tylko o samej adaptacji, ale również i o aktorze, który do tej pory pozostawał na uboczu show-biznesu.

Serialowy Stanisław Wokulski to kolejna znakomita rola w jego wydaniu. Tomasz Schuchardt w 2009 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a już rok później otrzymał nagrodę za główną rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film "Chrzest" Marcina Wrony.

Uznanie przyniosła mu również rola Fokusa w filmie "Jesteś Bogiem". Później wystąpił między innymi w produkcjach "Miasto 44", "Karbala" i "W imię...", a także wcielił się w Eugeniusza Bodo w serialu "Bodo". Ostatnie lata przyniosły mu wiele uznanych ról i umocniły jego pozycję w polskim przemyśle filmowym.

Zagrał m.in. w "Wielkiej wodzie", "Ministrantach", "Heweliuszu" oraz w głośnym filmie Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry". Za rolę w filmie „Doppelgänger. Sobowtór” otrzymał w 2024 roku Polską Nagrodę Filmową Orzeł za najlepszą drugoplanową rolę męską. W tym roku dorzucił do tego statuetkę za najlepszą główną rolę męską za kreację Grześka w filmie "Dom dobry".

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Tomasz Schuchardt: Niezwykła przemiana aktora

Tomasz Schuchardt od lat gra w kilku produkcjach rocznie i konsekwentnie buduje pozycję aktora, który nie ogranicza się do jednego typu ról. Potrafi przekonująco wcielać się zarówno w postacie historyczne, jak i w ludzi uwikłanych w skomplikowane relacje czy moralnie trudne sytuacje.

Aktor przeszedł sporą przemianę fizyczną. Jak sam wyznał, różnica między jego "najszczuplejszą" a "najgrubszą" rolą wynosi aż 50 kilogramów. Niedawno pojawił się na premierze wyczekiwanego serialu "Wśród nocnej ciszy". Nie dało się nie zauważyć, jak bardzo się zmienił. Schuchardt schudł w oczach.

W rozmowie z "Twoim Stylem" stwierdził, że po trzydziestce zaczął się "sypać". Ze względów zdrowotnych postanowił przejść na dietę i zaczął regularnie ćwiczyć. Wysiłek zdecydowanie się opłacił!

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