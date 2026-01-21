Obsada „Nocy i dni” Netflixa. Kto zagra Barbarę i Bogumiła Niechciców? Ujawniono obsadę głównych ról

Nowe „Noce i dnie” Netflixa mają być serialem osadzonym na przełomie XIX i XX wieku, ale opowiedzianym współczesnym językiem emocji. Produkcja zapowiadana jest jako opowieść o relacji, kompromisach i długofalowym budowaniu związku.

Tomasz Schuchardt jako Bogumił Niechcic? Dla Bińczyckiego to była rola życia

Według ustaleń naekranie.pl w rolę Bogumiła Niechcica ma wcielić się Tomasz Schuchardt. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to jeden z najbardziej intrygujących castingów w polskich produkcjach Netflixa ostatnich lat. Aktor już teraz jest związany z serwisem streamingowym – to właśnie on gra Stanisława Wokulskiego w serialowej „Lalce”. Oznaczałoby to, że Schuchardt niemal równolegle pojawi się w dwóch wielkich ekranizacjach klasyki literatury, co z pewnością przyciągnie uwagę widzów.

Bogumił w nowej wersji „Nocy i dni” ma być postacią pragmatyczną, spokojną, oddaną pracy i rodzinie – a jednocześnie stojącą w cieniu bardziej ekspresyjnej żony. To rola, która może idealnie wpisać się w aktorski repertuar Schuchardta.

Jaśmina Polak jako Barbara Niechcic

Również obsada Barbary Niechcic, według nieoficjalnych informacji, została już wytypowana. Jak podaje naekranie.pl, w tej roli ma pojawić się Jaśmina Polak – aktorka znana z ambitnych, psychologicznych kreacji. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z filmu „Fucking Bornholm” czy serialu „Wzgórze psów”. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Polak zmierzy się z jedną z najbardziej ikonicznych kobiecych ról w historii polskiej literatury i kina. Porównania z Jadwiga Barańską będą nieuniknione.

Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością – mówi Kamila Tarabura, reżyserka serialu. Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia – dodaje reżyserka.

Twórcy nowej adaptacji zapowiadają, że Barbara ma być pokazana jako bohaterka pełna sprzeczności – dumna, emocjonalna, rozdarta między marzeniami a codziennością.

