Faworytka "Tańca z Gwiazdami" doznała kontuzji? Wiemy, co dalej z jej udziałem w programie

"Taniec z Gwiazdami": Kontuzje nie oszczędzają uczestników programu

Nie od dziś wiadomo, że uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" zaczynają intensywne treningi już kilka tygodni przed startem programu. Na tanecznej sali pojawiają się kilka razy w tygodniu. Przy takim wysiłku i zmęczeniu organizmu nie trudno o kontuzję. Z większymi lub mniejszymi urazami zmagali się wszyscy uczestnicy show.

Kilka razy dochodziło do poważniejszych wypadków. Jesienią jeszcze przed startem programu z udziału zrezygnował Michał Czernecki (47 l.). Po kilku odcinkach z dalszej rywalizacji wycofała się Maja Bohosiewicz (35 l.), która podczas treningów doznała poważnego urazu żeber.

Na krótko przed emisją trzeciego odcinka osiemnastego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", media obiegła wiadomość o kolejnej kontuzji. Jak podał portal Pudelek, poważny problem ma faworytka do wygranej Kryształowej Kuli, czyli Magdalena Boczarska (47 l.).

Zobacz również: W studiu "Tańca z Gwiazdami" zapadła głucha cisza! Tym tańcem oczarowali wszystkich!

"Taniec z Gwiazdami": Magdalena Boczarska doznała poważnej kontuzji?

Aktorka tańczy u boku Jacka Jeschke (30 l.) i już w pierwszym odcinku zachwycili zarówno widzów, jak i wymagających jurorów. Za dwa dotychczasowe występy otrzymała po 38 punktów, co dało jej pozycję liderki zestawienia i pewny bilet do kolejnego etapu.

Boczarska bardzo poważnie podeszła do udziału w tanecznym show i coraz wyżej stawia sobie poprzeczkę. Na krótko przed trzecim odcinkiem media obiegła niepokojąca wiadomość. Jak informuje portal Pudelek, aktorka miała doznać poważnej kontuzji, która może przekreślić jej dalszy udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Magda potłukła żebra. Lekarz mówił, że dla jej zdrowia najlepiej byłoby, jakby się wycofała, ale ona nie chce o tym słyszeć. Póki co, ma na ciele taping na złagodzenie bólu i łudzi się, że mimo wszystko z tym i dzięki lekom, uda się jej wystąpić w niedzielę na parkiecie. Łatwo nie jest, dziś np. ledwo zipie. Robi jednak dobrą minę do złej gry, bo ma silnego ducha walki, ale Jacek widzi, jak cierpi - przekazał informator Pudelka.

Zobacz również: Chemia aż kipi w "Tańcu z Gwiazdami"! Nożyński i Skierska komentują gorące plotki

Co z dalszym udziałem Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami"?

Informator portalu przekazał również, że mimo bólu aktorka nie odwołała swojego udziału w programie. Sama zainteresowana nie skomentowała tych doniesień. Co więcej, jeszcze w piątek razem z Jackiem Jeschke opublikowali zabawne nagranie prosto z sali treningowej.

Z kolei w sobotnie popołudnie Magdalena Boczarska wrzuciła zdjęcie z weekendowego relaksu nad jeziorem.

Przy takiej pogodzie to nic, tylko odpoczywać. Ale dużo czasu nie mam… Miłego weekendu dla Was i do zobaczenia! - napisała dodają emotki tańczącej pary.

Chwilę później relację na Instagramie dodał jej taneczny partner. Trzykrotny zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" pokazał nagranie, na którym widać, jak Magda Boczarska usiłuje znaleźć klucze. Wszystko wiec wskazuje na to, że można być spokojnym o jej dalszy udział w programie.

Zobacz również: Magdalena Boczarska faworyzowana w "Tańcu z gwiazdami"? Juror reaguje

