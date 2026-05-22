Syn i synowa Justyny Steczkowskiej o piosence mamy ze Skolimem. Tak Leon i Ksenia oceniają "Mamacitę"

"Mamacita" to niewątpliwie jeden z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych utworów tego lata, który z miejsca stał się viralowym fenomenem. Połączenie sił przez artystów o tak odmiennym wizerunku i dorobku artystycznym - Justynę Steczkowską i Skolima - spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Co na to syn i synowa piosenkarki? Padły mocne słowa!

Justyna Steczkowska i Skolim - "Mamacita". Letni hit, który rozgrzał Internet do czerwoności

Długo zapowiadany duet wreszcie doszedł do skutku. Justyna Steczkowska i Skolim wydali wspólny numer "Mamacita", który ukazał się wraz z teledyskiem 12 maja. Hit błyskawicznie trafił na szczyt youtubowej listy "Na czasie", śmiało gromadząc w sieci miliony odsłon. Dla jednych to zaskakujący przebój tego lata, dla innych - kontrowersyjny wybór gwiazdy z ponad 30-letnim stażem artystycznym. Niewątpliwie jednak obok "Mamacity" nie da się przejść obojętnie, a wkrótce usłyszymy ją na żywo podczas Sopot Hit Festiwal 2026.

Syn i synowa gwiazdy poprowadzą swój cykl w "Pytaniu na Śniadanie"

Nie tylko kariera Justyny Steczkowskiej przechodzi w ostatnich miesiącach serię bardzo intensywnych wydarzeń. Sporo dzieje się też u jej pierworodnego syna. Pod koniec ubiegłego roku Leon Myszkowski (26 l.) oświadczył się swojej partnerce, Ksenii. Para przygotowuje się już do ślubu, w związku z czym przyjęła nietypową propozycję. Zakochani dołączyli do ekipy programu "Pytanie na Śniadanie", w którym poprowadzą własny, romantyczny cykl - polegający na teście zgodności par.

Leon z Ksenią rodzicami sukcesu "Mamacity"? Para zgodna co do duetu mamy ze Skolimem

Podczas prezentacji nowej odsłony "Pytania na Śniadanie" temat "Mamacity" nie mógł zostać pominięty. W rozmowie z reporterem serwisu "Kozaczek" Leon Myszkowski i Ksenia Ngo zabrali głos w kwestii świeżo wydanego hitu mamy. Co o nim mówią? Jak zdradzili, uważają się za współtwórców jego sukcesu i od miesięcy nie mogli doczekać się wielkiej premiery!

"Można powiedzieć, że poniekąd jesteśmy jednymi z rodziców tego sukcesu. Bardzo nam się podoba" - powiedział Leon.

"Ja nie mogłam się doczekać, kiedy ona już wyjdzie. Miałam ją już od dwóch miesięcy i tak czekałam! [...] Piosenka jest super, mi się bardzo podoba, jak Skolim tam brzmi bardzo niszowo, uważam. No a Justynka to po prostu petarda!" - dodała zachwycona Ksenia.

