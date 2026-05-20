Gwiazdy w letnim studiu "Pytania na śniadanie". Kogo tam nie było! Boś w groszkach, Grysz z brzuszkiem, Woźniak-Starak w poszarpanych spodniach i syn Steczkowskiej

Aga Kwiatkowska
2026-05-20 14:59

Za nami otwarcie nowego, letniego, plenerowego studia "Pytania na śniadanie". Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych twarzy! Poza dziennikarzami od dawna związanymi z show można było zobaczyć m.in. Kamilę Boś, którą na pewno pamiętacie z programu "Rolnik szuka żony" czy Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej. Pogoda dopisała, wszyscy postawili więc na lekkie wdzianka. Zobaczcie!

"Pytanie na śniadanie" już w letniej wersji

W programie "Pytanie na śniadanie" szykują się zmiany. Popularna śniadaniówka TVP przeniosła część programu do nowego, plenerowego studia, które już wzbudza ogromne emocje. 20 maja gospodarze show pojawili się na świeżym powietrzu, a za ich plecami można było podziwiać zieloną scenerię, nowoczesne dekoracje i przestrzeń przygotowaną specjalnie na letnie wydania programu. Produkcja postawiła na wakacyjny klimat już teraz, choć do lata został jeszcze miesiąc.

Nowe studio powstało tuż obok siedziby Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie. Twórcy programu zadbali o wygodne kanapy, drewniane elementy dekoracyjne i mnóstwo roślin, które mają nadać miejscu bardziej przytulny charakter. Dzięki temu prowadzący mogą rozmawiać z gośćmi niemal jak w ogrodzie. Nie zabrakło też miejsca na koncerty, kulinarne pokazy i rozmowy z ekspertami. Wszystko po to, by przyciągnąć widzów przed telewizory w letnim sezonie.

Gwiazdy na premierze letniego studia. Mnóstwo znanych twarzy!

 Na wydarzeniu promującym inaugurację studia "Pytania na śniadanie" w plenerze pojawiło się wiele gwiazd. Uwagę przyciągali prowadzący format, ale nie tylko! Pojawiła się również Kamila Boś znana w show "Rolnik szuka żony" - w żakiecie z krótkim rękawem w groszki i spodniach z falbanką odsłaniających łydki wyglądała bardzo stylowo, a jej stylizacja przywodziła na myśl lata 80. Na groszki postawiła też Ksenia Ngo, choć jej długa kreacja miała zupełnie inny charakter. Blondynka chętnie pozowała do zdjęć u boku Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej.

Sukienkę w kropki na imprezę założyła również Aleksandra Grysz. Jej dopasowana do ciała stylizacja pięknie uwypuklała zaokrąglony ciążowy brzuszek. Agnieszka Woźniak-Starak pokazała się w poszarpanych dżinsach i białej bluzce, spod której wyłaniała się czarna bielizna, a Anna Lewandowska postawiła na minimalizm - połączyła jasne spodnie z białą górą.

Magdalena Pecka wyglądała doskonale w żółtej mini. Na nieco jaśniejszy odcień tego koloru zdecydowała się Marta SurnikAleksandra Kostka sięgnęła po kwiecistą marynarkę, a Ada Fijał wystąpiła w czerwieni - od stóp do głów. Katarzyna Dowbor wybrała brąz, podobnie jak Paulina Orłoś. Na wydarzeniu można było spotkać także panów. Byli Łukasz Kadziewicz, Filip Antonowicz, Michał Budnik, Jakub Budnik, Grzegorz Dobek, Robert Stockinger.

Czy widzowie pokochają nową odsłonę programu? O tym przekonamy się już w najbliższych tygodniach.

