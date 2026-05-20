Wnuczka Benito Mussoliniego wygrała "Big Brothera". We Włoszech jest wielką gwiazdą

Adrian Rybak
2026-05-20 14:25

Alessandra Mussolini triumfuje w finale specjalnej edycji programu „Big Brother” we Włoszech. Kobieta jest bezpośrednio spokrewniona z faszystowskim dyktatorem Benito Mussolinim, co dla wielu obcokrajowców może być niemałym zaskoczeniem. Włosi jednak doskonale znają jej twarz, ponieważ wnuczka zbrodniarza od wielu lat bryluje w tamtejszym show-biznesie.

Alessandra Mussolini wygrywa włoską edycję programu „Big Brother”

Alessandra Mussolini, będąca wnuczką zbrodniarza wojennego Benito Mussoliniego, zwyciężyła w programie „Grande Fratello VIP”, stanowiącym odpowiednik gwiazdorskiego „Big Brothera”. W decydującym starciu zgromadziła ponad połowę, bo dokładnie 52 procent głosów telewidzów. Włoskie portale podkreślają, że jej obecność w reality show dostarczała potężnych emocji. „W domu Wielkiego Brata zrobiła praktycznie wszystko: kłóciła się, płakała, krzyczała, wzruszała, groziła odejściem co najmniej dwanaście razy, a potem zaczynała od nowa, jakby nigdy nic. Uczestniczka, która każdą dyskusję traktowała jak międzynarodowy szczyt z osobistymi konsekwencjami” – podaje portal Italia Informa. Obserwatorzy formatu zauważyli, że kobieta pokonała rywali swoją szczerością, podczas gdy pozostali gracze skupili się wyłącznie na chłodnych kalkulacjach. Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób potomek faszystowskiego przywódcy zdobył sympatię całego narodu? Na ten wizerunek celebrytka pracowała przez wiele dekad.

Kariera Alessandry Mussolini: od okładki „Playboya” po europarlament

Celebrytka nigdy nie odcięła się od korzeni i pozostawiła nazwisko swojego dziadka. Chociaż ta decyzja spotykała się z ogromną falą krytyki, niewątpliwie pomogła jej w budowaniu medialnej rozpoznawalności. Jej matka, Maria Scicolone, jest siostrą słynnej ikony kina Sophii Loren. Dzięki protekcji znanej ciotki Mussolini postawiła pierwsze kroki na salonach. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dorabiała jako fotomodelka, lądując między innymi na rozkładówce „Playboya”. Na wielkim ekranie zadebiutowała u boku Loren w produkcji „Szczególny dzień”. Wypuściła nawet popową płytę, która spotkała się z ciepłym przyjęciem na rynku japońskim. Pod koniec XX wieku zaangażowała się w politykę po stronie skrajnej prawicy, wstępując w szeregi ugrupowania Silvio Berlusconiego. Reprezentowała również swój kraj jako posłanka w Parlamencie Europejskim. Obecnie poświęca się wyłącznie karierze telewizyjnej. Zanim zamknęła się w domu Wielkiego Brata, jej umiejętności można było podziwiać we włoskich edycjach programów „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz „Taniec z gwiazdami”.

