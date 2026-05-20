Tobiasz i Marcel w Hotelu Paradise 12

12. sezon Hotelu Paradise zbliża się ku końcowi. Nikt się jednak nie spodziewał, że więcej emocji wywoła on poza kamerami niż w samym programie! Jeszcze zanim Tobiasz pierwszy raz odpadł, widzowie wyczuli ochłodzenie relacji między muzykiem a Marcelem. Panowie nic nie komentowali, ponieważ nie mogli "spojlerować odcinków". Gdy Tobiasz odpadł - Marcel nie ukrywał radości. Gdy wrócił, był smutny i zawiedziony tym, że ponownie dostał szansę. Swoją niechęć do muzyka z Podkarpacia udowodnił typując go do głosowania do odpadnięcia. Wtedy Marcel powiedział wprost, że jest bardzo niechętny do Tobiasza.

Początkowo uczestnicy nie komentowali całej afery. Wszyscy odsyłali do Tobiasza i Marcela. Ten pierwszy unikał tematu, a ten drugi mówił tylko o zranieniu i właśnie wielkiej niechęci. Magda zasugerowała, że chodzi o "wiadomy powód", co podsyciło tylko plotki o możliwym rasizmie w programie. Nikt się jednak nie spodziewał tego, co wyjdzie w trakcie emisji odcinków.

Rasistowskie żarty w Hotelu Paradise? Marcel komentuje, a Tobiasz odpowiada

Nikt się nie spodziewał tego, że Marcel, który miał się trzymać milczenia i nic nie zdradzać - jednak o wszystkim opowie w swoich mediach społecznościowych. Miał dosyć tego, iż wszyscy myślą, że powodem głosowania przez niego na Tobiasza jest strach "silnego ogniwa".

- Zagrożenie to brat mógł mieć jedynie z frekwencji w szkole, jeśli on uważa, że był dla mnie zagrożeniem w tym programie. Jeśli rzucasz rasistowskim tekstem, no to nie jest już kwestia mojego dystansu, tylko kwestia twoich spaczonych wartości życiowych. Bądźmy szczerzy - nawet jeśli ktoś przeprosi, jeśli ktoś wyzywa ci rodzinę i powie, przepraszam, to co, zeruje to się? Zerujemy? To się nie liczy? Bądźmy szczerzy, bądźmy poważnymi ludźmi. Więc nie chciałem na to odpowiadać, ale odpowiadam - powiedział Tobiasz.

Potwierdziło to ustalenia portalu VOX FM, że w konflikcie miało chodzić o rasistowskie teksty. Do sprawy odniósł się też sam oskarżony przez Marcela, czyli Tobiasz.

- Nie, nie jestem rasistą. Kolor skóry nie identyfikuje nikogo jako osoby. Też inne cechy wyglądu, nie wiem, ktoś ma duży, mały nos, jest wysoki, niski, jest kobietą, mężczyzną. Nie to identyfikuje człowieka. Powinniśmy oceniać ludzi przez to, jacy są i to, jak nas traktują, a nie przez pryzmat jakichś cech wyglądu. To jest w ogóle temat moim zdaniem już zamknięty - powiedział Tobiasz.

