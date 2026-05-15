Nikt się tego nie spodziewał! Skolim i Steczkowska mają MEGA HIT

ZDERZENIE DWÓCH ŚWIATÓW i wielki sukces! Ten klip podbija sieć

Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Skolim i Justyna Steczkowska połączyli siły, łącząc dwa zupełnie różne muzyczne światy. Efekt? Utwór, który w ekspresowym tempie przyciągnął uwagę słuchaczy i wywołał prawdziwe poruszenie w sieci. Od momentu premiery o projekcie mówi się wszędzie - w komentarzach, mediach i na branżowych profilach.

To już fenomen! Nowy utwór Skolima i Steczkowskiej bije kolejne rekordy

Nowy singiel już na starcie okazał się ogromnym sukcesem. Klip w krótkim czasie zaczął zbierać miliony wyświetleń, a licznik wciąż dynamicznie rośnie. W sieci pojawiają się komentarze, że tak szybki start to rzadkość nawet w przypadku największych gwiazd.

Fani chwalą zarówno energetyczny charakter utworu, jak i sam pomysł na duet, który jeszcze niedawno wydawał się mało prawdopodobny. Jedni podkreślają nowoczesne brzmienie Skolima, inni zwracają uwagę na charakterystyczny wokal Justyny Steczkowskiej, który nadaje całości wyjątkowego klimatu.

O współpracy artystów Skolim opowiedział podczas konferencji przed Polsat Hit Festiwal 2026 w rozmowie z Pomponikiem. Nie ukrywał, że praca ze Steczkowską była dla niego bardzo pozytywnym doświadczeniem. W samych superlatywach wypowiadał się o jej profesjonalizmie, klasie i podejściu do muzyki, podkreślając, że na planie panowała świetna atmosfera.

Wokalista zaznaczył również, że wspólny projekt pozwolił mu pokazać się z innej strony i wyjść poza dotychczasowe muzyczne schematy. Jak dodał, Justyna Steczkowska udowodniła mu, że w muzyce nie ma granic, a połączenie różnych stylów może dać naprawdę zaskakujące efekty.

Bardzo dobrze [przyp.red. się współpracowało]. Cudowna osoba. Kobieta niezwykłej klasy, wielka artystka, bardzo sympatyczna, merytoryczna, a jednocześnie, jak z nią porozmawiałem na kawie, bardzo ciepła też - powiedział Skolim w rozmowie z portalem pomponik.pl.

