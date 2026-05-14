Burza po Eurowizji! Kayah i Ralph wbili szpilę Steczkowskiej? "Bez smoka!"

Kayah i Ralph Kaminski cisną po Steczkowskiej. Nieprzyjemnie

Alicja Szemplińska od momentu pojawienia się na eurowizyjnej scenie wzbudza ogromne emocje. Jedni zachwycają się jej głosem i subtelną interpretacją utworu, inni porównują ją do poprzednich reprezentantów Polski. Tym razem jednak dyskusja wymknęła się daleko poza sam konkurs. Wszystko przez wpisy znanych artystów, którzy postanowili publicznie ocenić występ młodej wokalistki. Kayah i Ralph Kaminski otwarcie przyznali, że występ Alicji zrobił na nich ogromne wrażenie. Ich słowa błyskawicznie zaczęły jednak żyć własnym życiem. Fani od razu dopatrzyli się w nich aluzji do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowego stylu scenicznego.

Alicja Szemplińska podzieliła gwiazdy. Poszły mocne komentarze

Największe poruszenie wywołał komentarz Ralpha Kamińskiego, który odniósł się do wpisu Kayah po występie Szemplińskiej. Artysta zasugerował, że Alicja poradziła sobie znakomicie bez wielkich efektów specjalnych i rozbudowanego widowiska.

Powiem ci, że z całym szacunkiem, Gaja została pokonana... bez smoka - napisał Ralph.

Internet natychmiast eksplodował. Wielu fanów odebrało te słowa jako bezpośrednią szpilę wymierzoną w Justynę Steczkowską i jej charakterystyczne, teatralne występy pełne efektów wizualnych. Komentarz szybko zaczął krążyć po mediach społecznościowych, a internauci podzielili się na dwa obozy.

Jeszcze więcej emocji dolała do ognia Kayah. Wokalistka również podkreśliła, że jej zdaniem siła występu Alicji tkwiła właśnie w prostocie.

I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach - napisała z kolei Kayah.

Dla wielu było jasne, do czego nawiązuje. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze sugerujące, że gwiazdy porównują minimalistyczny występ Alicji do widowiskowych show Steczkowskiej, w których nie brakowało efektów specjalnych, choreografii i scenicznych trików.

Co ciekawe, sama Justyna Steczkowska jeszcze przed półfinałem Eurowizji publicznie wspierała Alicję Szemplińską. Podczas nagrania programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zwróciła się bezpośrednio do reprezentantki Polski i poprosiła publiczność o ogromne brawa dla młodszej koleżanki.

Ala, kochana! Całe studio telewizyjne życzy ci powodzenia! Te brawa są dla ciebie i całej ekipy - obyście przeszli dalej, a najlepiej wygrali całą Eurowizję! Alaaaaaaa! - mówiła Steczkowska.

Tym bardziej internauci są zaskoczeni, że po tak ciepłym geście w sieci pojawiły się komentarze, które wiele osób uznało za niepotrzebne porównania między artystkami. Jedni twierdzą, że Kayah i Ralph po prostu docenili inny styl sceniczny. Inni nie mają wątpliwości, że była to celowa uszczypliwość.

W komentarzach zawrzało. Część fanów stanęła po stronie Alicji i przekonuje, że "prawdziwy talent nie potrzebuje fajerwerków". Inni bronią Steczkowskiej, przypominając, że Eurowizja od lat opiera się właśnie na spektakularnych widowiskach. Co sądzicie?

