Alicja Szemplińska już po próbie prasowej! Jak poszło Polsce na ostatniej prostej przed półfinałem Eurowizji?

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska po próbie prasowej! Jak jej poszło na scenie w Wiedniu?

Dzień przed pierwszym półfinałem, na którym wystąpi reprezentantka Polski i powalczy o wejście do sobotniego finału Eurowizji 2026, w Wiedniu miała miejsce tzw. próba prasowa. W hali mogli być obecni dziennikarze, natomiast panował restrykcyjny zakaz nagrywania i publikowania materiałów z próby prasowej.

Z relacji serwisu Eurowizja.org, którego przedstawicie byli na sali, dowiadujemy się jednak wielu szczegółów. Alicja Szemplińska występuje jako 14 - zarówno na próbie, jak i w jutrzejszym (12. maja) półfinale na żywo. To oznacza, że występuje jako przedostatnia, pomiędzy San Marino i Serbią. Według relacji z sali - Austriacy postawili głównie na przepych i złoto, co widać zarówno w "green roomie", jak i na scenie w kształcie prostokąta otoczonego półokrągłym wybiegiem.

Alicja Szemplińska niczym "polska Beyonce" zawojowała próbę prasową!

Jak czytamy na Eurowizja.org Alicji poszło dobrze, a występ do "Pray" przebiegał bez zakłóceń i robił mocne wrażenie!

"Alicja stoi na końcu wybiegu. Kamera jest ustawiona blisko artystki. Alicja zaczyna od mocnych wokaliz, ekran co chwilę wygasza się. Alicja idzie przez wybieg w stronę tancerzy wyłaniających się z tyłu podestu. Na wybiegu odbija się jej wielki cień. W pierwszym refrenie artystka stoi przed podestem, w tle tancerze. Pojawia się fragment znany ze skrótów. Alicja wchodzi na podest. Występ kończy się mocną wokalizą, tancerze ześlizgują się z podestu. Wokalistka zostaje na nim sama. Występ jest utrzymany w biało-srebrnych barwach"

- napisał obecny na próbie prasowej reporter, Jakub Milarski.

Warto dodać, że w ostatnim czasie - zdaniem bukmacherów - szanse Polski i Alicji Szemplińskiej rosną. Po pierwszych próbach i publikacji materiałów z nich Polka podskoczyła w przewidywaniach i to jak! Według bukmacherów ma szanse na 9. miejsce w półfinale i aż 56% szans na awans!

Zarówno jej piosenka, jak i występ spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem w sieci. Na YouTube okrzyknięto ją nawet "polską Beyonce". Trzymamy kciuki!

Eurowizja 2026 - O której, gdzie i kiedy oglądać półfinał z udziałem Polski?

Alicja Szemplińska wystąpi z piosenką "Pray" w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, czyli we wtorek 12. maja 2026 roku. Polka zaśpiewa dla publiczności w Wiedniu jako przedostatnia, czyli czternasta w kolejności.

Półfinał startuje o 21:00, więc Alicja pojawi się na scenie około godziny 22:15. Transmisję z Eurowizji 2026 można oglądać w telewizji - TVP1, oraz w internecie - na TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

Eurowizja 2026 - półfinał 1. Kolejność występów

01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" 02 Szwecja: Felicia - "My System" 03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda" 04 Grecja: Akylas - "Ferto" 05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa" 06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"* 07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" 08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora" 09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True" 10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Niemcy: Sarah Engels - "Fire"* 11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" 12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" 13 San Marino: Senhit - "Superstar" 14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" 15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026