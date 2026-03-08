Serce Alicji Szemplińskiej skradł znany polski raper. Kto jest chłopakiem reprezentantki Polski na Eurowizji 2026?

Hodak to chłopak Alicji Szemplińskiej

Zanim artystka zwyciężyła w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2026, długo zabiegała o możliwość tworzenia utworów w klimatach R&B oraz hip-hopu. Te gatunki od zawsze były jej niezwykle bliskie, a zamiłowanie do nich idealnie współgra z zainteresowaniami jej partnera. Wybrankiem wokalistki jest pochodzący z Kluczborka Łukasz Hodakowski, ukrywający się pod pseudonimem Hodak. Mężczyzna zdobył rozpoznawalność na scenie muzycznej około sześć lat temu, wypuszczając wspólnie z producentem 2K płyty takie jak „Custom” czy „Zapach zimy i papierosów”. Rapowe początki twórcy wiążą się z kanałem NNJL. Artysta wyróżnia się świeżym podejściem do muzyki, czerpiąc inspiracje z zagranicznych trendów i chętnie nagrywając z polskimi wykonawcami. Jedną z osób zaproszonych do kooperacji była jego obecna partnerka.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Wspólne utwory Alicji Szemplińskiej i Hodaka

Muzyczny debiut tej dwójki miał miejsce w 2021 roku przy okazji premiery utworu „Spójrz” z repertuaru wokalistki. Trzy lata później duet zaprezentował fanom dwie kolejne kompozycje. Powstał wtedy kawałek „Napraw mnie” na płytę Hodaka oraz numer „w co ty dzisiaj grasz?” zasilający krążek piosenkarki. Dokładny czas trwania ich romantycznej relacji owiany jest tajemnicą, jednak z całą pewnością wiadomo, że artystycznie działają razem już od dawna.

Kariera muzyczna Alicji Szemplińskiej

Piosenkarka przyszła na świat 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie, a szerokiej publiczności dała się poznać w 2019 roku. Wtedy to triumfowała w dziesiątej odsłonie „The Voice of Poland”, stając się pierwszą w historii programu zwycięską podopieczną Tomsona i Barona. Jej talent doceniono też wcześniej w formacie „Hit! Hit! Hurra!”. W 2020 roku wygrała eurowizyjne eliminacje z piosenką „Empires”, jednak odwołanie konkursu przez pandemię COVID-19 pokrzyżowało jej plany. Po sześciu latach artystka wreszcie spełni swoje marzenie i zaśpiewa w Wiedniu utwór „Pray” reprezentując nasz kraj.