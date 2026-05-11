Ewa Chodakowska nie dotarła na finał "Tańca z gwiazdami". Paulina Gałązka ujawnia, co się stało

2026-05-11 17:30

Przez całą edycję "Tańca z gwiazdami" Paulina Gałązka mogła liczyć na gorący doping ze strony znajomych z branży. Aktorka w rozmowie z portalem Eska zdradziła, że na trybunach podczas wielkiego finału miała pojawić się Ewa Chodakowska. Słynna trenerka ostatecznie nie zdołała jednak dotrzeć do studia.

Paulina Gałązka ma za sobą wyjątkowo pracowity i emocjonujący okres. Dzięki bezprecedensowej decyzji sędziów, aktorka rzutem na taśmę zakwalifikowała się do decydującego starcia w "Tańcu z gwiazdami". Po raz pierwszy w historii polskiej odsłony tego formatu, o Kryształową Kulę rywalizowały aż cztery duety, a nie trzy, jak miało to miejsce we wszystkich poprzednich sezonach.

Według zasad licencjodawcy jest taka możliwość i nie ukrywam, że myślę - w bardzo dobrej wierze - to wykorzystaliśmy, ponieważ ta dogrywka była na bardzo wysokim poziomie. My, jako sędziowie, naprawdę uważamy, że podjęliśmy super decyzję. Jeśli mogą być cztery pary, zamiast trzech, to czemu tego nie zrobić? - tłumaczyła nam Pavlović.

Od pierwszych występów na parkiecie aktorka cieszyła się ogromną sympatią środowiska show-biznesu. W mediach społecznościowych trzymały za nią kciuki takie gwiazdy jak Doda, Agata Kulesza oraz Monika Richardson, która publicznie pochwaliła jej odwagę w mówieniu o życiu w spektrum autyzmu. Mocno wspierała ją również Ewa Chodakowska. Słynna instruktorka fitness uświetniła swoją obecnością nawet jeden z epizodów show, w całości poświęcony twórcom internetowym. Jak przyznała Gałązka w rozmowie z redakcją Eski, Chodakowska miała oklaskiwać ją z widowni także podczas wielkiego finału 18. sezonu programu. Niestety, w ostatniej chwili te plany uległy zmianie.

Udzielając wywiadu serwisowi Eska.pl, Paulina Gałązka szerzej omówiła temat wsparcia płynącego od oddanych widzów oraz branżowych przyjaciół. Choć Ewa Chodakowska od samego początku niezwykle mocno angażowała się w dopingowanie aktorki, ostatecznie zabrakło jej na publiczności w tym najważniejszym, finałowym odcinku.

Monika Richardson ma syna, który też jest w spektrum. Jej słowa, jej ostatni post na Instagramie, bardzo ujął moje serce, bardzo się cieszę, że tak rozumie również trudności dziewczyn w spektrum. Były dzisiaj z nami Vanessa Alexander ze swoją mamą Renatą, była Marta Wiśniewska. Miała być Ewa Chodakowska, niestety miała pewne zdarzenie, które ją zatrzymało, ale czuliśmy ogromne wsparcie od rzeszy ludzi.

