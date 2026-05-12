Eurowizja 2026: Jak Polacy oceniają szanse Alicji Szemplińskiej? NIEZBYT optymistyczne dane

Jakie Alicja Szemplińska ma szanse na wejście do finału Eurowizji 2026?

Alicja Szemplińska według bukmacherów ma spore szanse na 9 miejsce i więcej niż 50% szans na wyjście z półfinału do wielkiego finału Eurowizji 2026 w sobotę.

O wszystkim zadecyduje jeden występ - półfinał można oglądać od 21:00 na TVP oraz w internecie - na TVP VOD i YouTube. Nasza reprezentantka zaśpiewa "Pray" na żywo w imponującej obstawie tancerzy i czarno-biało-srebrnej scenografii. W pierwszym półfinale wystąpi jako przedostatnia - czternasta z kolei.

Eurowizja 2026: komentatorzy chwalą Alicję, rodacy... nie wierzą w finał!

Po pierwszych próbach i ostatniej, poniedziałkowej próbie prasowej komentatorzy, eksperci od Eurowizji i przedstawiciele prasy dają jej coraz bardziej entuzjastyczne recenzje i przewidują coraz lepszy wynik. A jak zapatrują się na to rodacy?

Postanowiliśmy przy pomocy Instytutu Badań Pollster - Omnibus zapytać Polaków jak oceniają szanse Alicji Szemplińskiej na wejście do finału tegorocznej Eurowizji. Okazuje się, że są znacznie mniej entuzjastyczni niż zagraniczni eksperci...

Wynik naszego badania o Eurowizji 2026. Polacy nie kupują "Pray"?

Aż 32 procent badanych zaznaczyło, że w ogóle nie interesuje się Eurowizją i nie zna piosenki "Pray", choć jest ona mocno promowana od dłuższego czasu niemal we wszystkich krajowych mediach. Dokładnie tyle samo, czyli 32% badanych nie wierzy, że Polska wejdzie do finału. 21% badanych nie ma zdania, a zaledwie 15% pytanych wierzy, że Alicji Szemplińskiej się uda! Tego nie można nawet nazwać ostrożnym optymizmem - to zwykle czarnowidztwo!

My jednak wierzymy w Alicję i trzymamy kciuki chociaż za jej wyjście z półfinału. Dla Szemplińskiej to nie tylko szansa na wysokie miejsce, ale przede wszystkim na pokazanie się szerszej publiczności i popularyzację swojej muzyki, a potem - kto wie? Może nawet furtka do zagranicznej kariery.

