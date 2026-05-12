Eurowizja 2026: Jak Polacy oceniają szanse Alicji Szemplińskiej? NIEZBYT optymistyczne dane

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-12 5:07

Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" wystąpi już dziś, we wtorek 12 maja, w pierwszym półfinale Eurowizji 2026. Zdaniem bukmacherów jej szanse na wejście do finału rosną, ale postanowiliśmy spytać rodaków jak oceniają jej możliwość wejścia do puli najlepszych. Wyniki wielu zaskoczą...

Alicja Szemplińska
Alicja Szemplińska Alicja Szemplińska Alicja Szemplińska Alicja Szemplińska - Pray
Galeria zdjęć 61

Jakie Alicja Szemplińska ma szanse na wejście do finału Eurowizji 2026?

Alicja Szemplińska według bukmacherów ma spore szanse na 9 miejsce i więcej niż 50% szans na wyjście z półfinału do wielkiego finału Eurowizji 2026 w sobotę.

O wszystkim zadecyduje jeden występ - półfinał można oglądać od 21:00 na TVP oraz w internecie - na TVP VOD i YouTube. Nasza reprezentantka zaśpiewa "Pray" na żywo w imponującej obstawie tancerzy i czarno-biało-srebrnej scenografii. W pierwszym półfinale wystąpi jako przedostatnia - czternasta z kolei.

Eurowizja 2026: komentatorzy chwalą Alicję, rodacy... nie wierzą w finał!

Po pierwszych próbach i ostatniej, poniedziałkowej próbie prasowej komentatorzy, eksperci od Eurowizji i przedstawiciele prasy dają jej coraz bardziej entuzjastyczne recenzje i przewidują coraz lepszy wynik. A jak zapatrują się na to rodacy?

Postanowiliśmy przy pomocy Instytutu Badań Pollster - Omnibus zapytać Polaków jak oceniają szanse Alicji Szemplińskiej na wejście do finału tegorocznej Eurowizji. Okazuje się, że są znacznie mniej entuzjastyczni niż zagraniczni eksperci...

Zobacz również: Eurowizja 2026: Eksperci komentują występ Alicji Szemplińskiej na ostatniej próbie. "Jedna z najmocniejszych"

Wynik naszego badania o Eurowizji 2026. Polacy nie kupują "Pray"?

Aż 32 procent badanych zaznaczyło, że w ogóle nie interesuje się Eurowizją i nie zna piosenki "Pray", choć jest ona mocno promowana od dłuższego czasu niemal we wszystkich krajowych mediach. Dokładnie tyle samo, czyli 32% badanych nie wierzy, że Polska wejdzie do finału. 21% badanych nie ma zdania, a zaledwie 15% pytanych wierzy, że Alicji Szemplińskiej się uda! Tego nie można nawet nazwać ostrożnym optymizmem - to zwykle czarnowidztwo!

My jednak wierzymy w Alicję i trzymamy kciuki chociaż za jej wyjście z półfinału. Dla Szemplińskiej to nie tylko szansa na wysokie miejsce, ale przede wszystkim na pokazanie się szerszej publiczności i popularyzację swojej muzyki, a potem - kto wie? Może nawet furtka do zagranicznej kariery.

Zobacz również: Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał 12.05.2026. Jak głosować na Polskę i Alicję Szemplińską za granicą?

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026
Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 61
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA
EUROWIZJA