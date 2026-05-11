Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał 12.05.2026. Jak głosować na Polskę i Alicję Szemplińską za granicą?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-11 21:29

Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska zaśpiewa na Eurowizji 2026 utwór pod tytułem Pray. Wystąpi już w pierwszym półfinale, 12 maja. Zasady zabraniają oddawania głosów z terytorium własnego państwa. Z pomocą mogą jednak przyjść rodacy mieszkający lub przebywający poza granicami Polski. Oto lista numerów SMS we wszystkich krajach uczestniczących.

Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska
Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska na pierwszej próbie w Wiedniu Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska na pierwszej próbie w Wiedniu
Galeria zdjęć 20

Alicja Szemplińska walczy o awans do finału

Alicja Szemplińska powalczy o sukces podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Artystka zaprezentuje publiczności piosenkę „Pray”. Zgodnie z regulaminem imprezy widzowie przebywający w Polsce nie mogą bezpośrednio wesprzeć swojej reprezentantki. Szansę na poprawienie wyniku mają jednak polscy emigranci oraz turyści znajdujący się aktualnie w innych zakątkach globu. Występ naszej wokalistki zaplanowano na pierwszy półfinał, który odbędzie się 12 maja. Właśnie wtedy linie zostaną otwarte dla piętnastu państw oraz specjalnej grupy reszty świata. Szansę na podarowanie punktów dostaną mieszkańcy Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Włoch, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Belgii, Niemiec, Litwy i Serbii

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - o której godzinie Polska? Kiedy występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026?

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Głosuj na Polskę w pierwszym półfinale Eurowizji 2026

Kibice przebywający w państwach biorących udział w pierwszym koncercie mogą aktywnie wspierać naszą reprezentantkę. Wymagane jest wysłanie wiadomości tekstowej pod numer przypisany do konkretnego kraju. Aby poprawnie zagłosować na polską piosenkarkę, w treści komunikatu należy wpisać liczbę 14. Poniżej prezentujemy dokładny wykaz lokalnych numerów, na które trzeba wysyłać SMS-y.

  • Belgia - nr 6015

  • Chorwacja - nr 666777

  • Czarnogóra - nr 14941

  • Estonia - nr 15415

  • Finlandia - nr 173005

  • Gruzja - nr 95100

  • Niemcy - nr 99599

  • Grecja - nr 54222

  • Izrael - tylko strona www.esc.vote

  • Włochy - nr 475 475 0

  • Litwa - tylko strona www.esc.vote

  • Mołdawia - tylko strona www.esc.vote

  • Portugalia - nr 54222

  • Serbia - nr 666777

  • Szwecja - nr 72211

Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 17

Reszta Świata oraz głosowanie online

Organizatorzy tegorocznego wydarzenia przygotowali również wygodną opcję wspierania faworytów za pośrednictwem globalnej sieci. Wykorzystując oficjalną witrynę www.esc.vote, fani mogą oddawać głosy za pomocą lokalnych kart płatniczych. Takie innowacyjne rozwiązanie stworzono specjalnie z myślą o kategorii „Rest of the World”, zrzeszającej państwa nieuczestniczące bezpośrednio w muzycznej rywalizacji. Najważniejszym wymogiem technicznym jest konieczność posiadania środka płatniczego wydanego w państwie, z którego w danej chwili loguje się użytkownik. Oznacza to, że osoba wspierająca artystów z terytorium Stanów Zjednoczonych musi posłużyć się ważną amerykańską kartą bankową. W tej ogromnej, międzynarodowej strefie znajdują się między innymi sympatycy wydarzenia z Kanady, Irlandii, Holandii, Islandii, Hiszpanii, Turcji, Węgier oraz sąsiadującej z nami Słowacji.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA