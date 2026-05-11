Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał 12.05.2026. Jak głosować na Polskę i Alicję Szemplińską za granicą?

Alicja Szemplińska walczy o awans do finału

Alicja Szemplińska powalczy o sukces podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Artystka zaprezentuje publiczności piosenkę „Pray”. Zgodnie z regulaminem imprezy widzowie przebywający w Polsce nie mogą bezpośrednio wesprzeć swojej reprezentantki. Szansę na poprawienie wyniku mają jednak polscy emigranci oraz turyści znajdujący się aktualnie w innych zakątkach globu. Występ naszej wokalistki zaplanowano na pierwszy półfinał, który odbędzie się 12 maja. Właśnie wtedy linie zostaną otwarte dla piętnastu państw oraz specjalnej grupy reszty świata. Szansę na podarowanie punktów dostaną mieszkańcy Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Włoch, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Belgii, Niemiec, Litwy i Serbii.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Głosuj na Polskę w pierwszym półfinale Eurowizji 2026

Kibice przebywający w państwach biorących udział w pierwszym koncercie mogą aktywnie wspierać naszą reprezentantkę. Wymagane jest wysłanie wiadomości tekstowej pod numer przypisany do konkretnego kraju. Aby poprawnie zagłosować na polską piosenkarkę, w treści komunikatu należy wpisać liczbę 14. Poniżej prezentujemy dokładny wykaz lokalnych numerów, na które trzeba wysyłać SMS-y.

Belgia - nr 6015

Chorwacja - nr 666777

Czarnogóra - nr 14941

Estonia - nr 15415

Finlandia - nr 173005

Gruzja - nr 95100

Niemcy - nr 99599

Grecja - nr 54222

Izrael - tylko strona www.esc.vote

Włochy - nr 475 475 0

Litwa - tylko strona www.esc.vote

Mołdawia - tylko strona www.esc.vote

Portugalia - nr 54222

Serbia - nr 666777

Szwecja - nr 72211

Reszta Świata oraz głosowanie online

Organizatorzy tegorocznego wydarzenia przygotowali również wygodną opcję wspierania faworytów za pośrednictwem globalnej sieci. Wykorzystując oficjalną witrynę www.esc.vote, fani mogą oddawać głosy za pomocą lokalnych kart płatniczych. Takie innowacyjne rozwiązanie stworzono specjalnie z myślą o kategorii „Rest of the World”, zrzeszającej państwa nieuczestniczące bezpośrednio w muzycznej rywalizacji. Najważniejszym wymogiem technicznym jest konieczność posiadania środka płatniczego wydanego w państwie, z którego w danej chwili loguje się użytkownik. Oznacza to, że osoba wspierająca artystów z terytorium Stanów Zjednoczonych musi posłużyć się ważną amerykańską kartą bankową. W tej ogromnej, międzynarodowej strefie znajdują się między innymi sympatycy wydarzenia z Kanady, Irlandii, Holandii, Islandii, Hiszpanii, Turcji, Węgier oraz sąsiadującej z nami Słowacji.