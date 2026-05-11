Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał 12.05.2026. O której godzinie zobaczymy występ Polski?

Alicja Szemplińska szykuje się do pierwszego półfinału Eurowizji 2026

Polska delegacja stawia w konkursie Eurowizji 2026 na utwór zatytułowany "Pray", który wykona Alicja Szemplińska. Wokalistka włożyła mnóstwo pracy w przygotowania, aby pokazać się z jak najlepszej strony na tak potężnej imprezie. Ekipa ma za sobą niezliczone próby choreograficzne, wokalne oraz testy sprzętu, co ma zapewnić perfekcyjny przebieg występu. Największym pragnieniem artystki pozostaje zakwalifikowanie się do głównego etapu rywalizacji. Najpierw jednak musi ona pozytywnie przejść przez starcie półfinałowe, które rozpocznie się 12 maja 2026 roku równo o godzinie 21.00. Znamy już dokładną pozycję startową naszej gwiazdy, dzięki czemu udało się ustalić planowany moment jej wyjścia do publiczności.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

O której godzinie Alicja Szemplińska wystąpi na Eurowizji 2026?

Według oficjalnego harmonogramu Alicja Szemplińska zaprezentuje się w pierwszym półfinale Eurowizji 2026 jako czternasta z kolei, co czyni ją przedostatnią uczestniczką. Taki układ sprawia, że początek polskiego widowiska przypada na około godzinę 22.15. Wydarzenie będzie można obejrzeć na żywo na antenie TVP1, za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD oraz na oficjalnym kanale konkursu w serwisie YouTube.

Kolejność startowa państw w pierwszym półfinale Eurowizji 2026

Podczas pierwszego koncertu półfinałowego zobaczymy pełny przekrój europejskich brzmień. Oto oficjalna lista uczestników wraz z tytułami ich piosenek, ułożona w porządku chronologicznym: