Sobowtórka Marty Nawrockiej na Eurowizji 2026?! Wygląd reprezentantki Chorwacji zaskoczy Polaków

Kim jest zespół Lelek? Zaskakujący sukces Chorwatek

Zespół Lelek to chorwacka formacja muzyczna łącząca folk z muzyką pop. Powstała w 2024 roku i szybko zaczęła odnosić sukcesy. Już rok później próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach „Dora”, zajmując czwarte miejsce z piosenką „The Soul of My Soul”. Wtedy też obiecały powrót do rywalizacji. Słowa dotrzymały i w 2026 roku z utworem „Andromeda” wygrały eliminacje, pokonując faworytów i zdobywając bilet na Eurowizję do Wiednia.

Członkiniami zespołu są:

Inka Večerina Perušić,

Judita Štorga,

Korina Olivia Rogić,

Lara Brtan,

Marina Ramljak.

Eurowizja 2026 w Wiedniu: Daty i szczegóły konkursu

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w wiedeńskiej Wiener Stadthalle. Austria gości to wydarzenie po 11 latach przerwy. Harmonogram imprezy prezentuje się następująco:

12 maja (wtorek) – pierwszy półfinał,

14 maja (czwartek) – drugi półfinał,

16 maja (sobota) – wielki finał.

Inka Večerina Perušić sobowtórem Marty Nawrockiej?

Członkinie zespołu Lelek zaprezentowały się na Turkusowym Dywanie w Wiedniu, będącym odpowiednikiem czerwonego dywanu podczas ceremonii otwarcia Eurowizji. To właśnie tam polscy fani dostrzegli niesamowite podobieństwo jednej z wokalistek do Pierwszej Damy RP.

Inka z zespołu Lelek wygląda niemal identycznie jak Marta Nawrocka. Zarówno z daleka, jak i z bliska, można dostrzec podobny profil, rysy twarzy, nos, usta, oczy, a nawet ułożenie włosów. To zaskakujące zjawisko wywołało falę spekulacji - czy to tylko przypadek, czy może niespokrewnione sobowtóry? Fani z Polski nie ukrywają swojego zaskoczenia tym, jak są do siebie podobne.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak Chorwatka jest podobna do Marty Nawrockiej. Co za mocne podobieństwo!