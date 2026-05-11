Fabijański i Suryś jednak wygrali? Internauci sami wydali werdykt!

Julita Buczek
2026-05-11 12:08

Finał "Tańca z Gwiazdami" miał być wielkim świętem tańca, ale po ogłoszeniu wyników w sieci wybuchła prawdziwa burza. Choć Kryształową Kulę zdobył Gamou Fall, wielu widzów nie kryje rozczarowania. Pod wpisami informującymi o zwycięstwie aktora zaroiło się od komentarzy o "ustawce", a internauci przekonują, że prawdziwymi zwycięzcami programu byli Sebastian Fabijański i Julia Suryś.

Fabijański i Suryś bez nagrody? Fani nie kryją wściekłości

Ostatnia odsłona "Tańca z Gwiazdami" od samego początku była pełna emocji, zwrotów akcji i niespodziewanych eliminacji. Widzowie szybko wytypowali swoich ulubieńców, a rywalizacja o Kryształową Kulę z tygodnia na tydzień stawała się coraz bardziej wyrównana. Finałowe starcie tylko podgrzało atmosferę - cztery pary dały z siebie absolutne maksimum, a poziom choreografii został oceniony jako jeden z najwyższych w historii programu. Mimo to tuż po zakończeniu odcinka internet dosłownie eksplodował komentarzami.

Fani bezlitośni po finale: "To Fabijański powinien wygrać"

Pod wpisami ogłaszającymi zwycięzców zaczęła się prawdziwa lawina opinii. Wielu widzów nie kryło rozczarowania i otwarcie pisało, że ich zdaniem wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na parkiecie. Szybko pojawiły się także bardziej emocjonalne wpisy, w których internauci sugerowali, że finał mógł być "ustawiony" lub przynajmniej nie do końca przewidywalny.

Niestety jestem bardzo zawiedziona tym finałem. Wszyscy tańczyli świetnie, ale te emocje, ciarki na ciele i talent aktorski wykorzystany podczas tańca to było to, co zdecydowanie dawało największe poruszenie podczas tańca Julii i Sebastiana - pisze jedna z internautek.

Dodatkowym paliwem dla spekulacji stał się wpis Kuby Wojewódzkiego, który jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników zasugerował, że wygra Gamou Fall. Część internautów połączyła te fakty i zaczęła snuć własne teorie, choć nie brakowało też głosów, że to zwykła medialna gra i przypadek.

Warto jednak zaznaczyć, że wielu widzów broniło werdyktu, podkreślając, że Gamou od początku był jednym z najmocniejszych uczestników i systematycznie utrzymywał wysoki poziom. Z kolei Fabijański i Suryś, mimo braku zwycięstwa, zdobyli ogromną sympatię publiczności. Ich występy były szeroko komentowane, a widzowie doceniali ich emocjonalność i rozwój w trakcie programu.

