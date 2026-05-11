Afera po finale "Tańca z Gwiazdami"! Maserak przerywa milczenie i uderza w plotki o ustawce

Julita Buczek
2026-05-11 8:10

Po finale "Tańca z Gwiazdami" w sieci zawrzało. Wszystko przez wpis Kuba Wojewódzki, który jeszcze przed ogłoszeniem wyników zasugerował zwycięstwo Gamou Falla. Internauci natychmiast zaczęli mówić o "ustawce" i przeciekach zza kulis. Teraz głos w sprawie zabrał Rafał Maserak. W rozmowie z "Super Expressem" juror nie tylko odniósł się do afery, ale też… publicznie zaprosił Wojewódzkiego do programu!

Rafał Maserak na premierze spektaklu Siedem
Gigantyczne emocje po finale "TzG"! Maserak zabrał głos

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" już teraz przechodzi do historii jako jedna z najbardziej emocjonalnych odsłon show. Widzowie od tygodni żyli występami finalistów, a finałowy odcinek dostarczył prawdziwego rollercoastera emocji. Były łzy, wzruszenia i ogromne napięcie do ostatnich sekund głosowania. Zdaniem wielu fanów był to najbardziej "łzawy" finał w historii programu. I wygląda na to, że Rafał Maserak całkowicie się z tym zgadza.

No tak, muszę potwierdzić, że jeżeli chodzi o emocje, to trwały nam tutaj te emocje od samego początku. No i wyjątkowa, historyczna edycja. Cztery pary w finale. Same czterdziestki. No i Gamou wygrywa edycję 18. Więc naprawdę przejdzie to do historii, już przechodzi do historii. I na pewno fantastyczne emocje. I też miałem taką myśl, czy coś można jeszcze, czymś można nas zaskoczyć w tym programie, bo naprawdę widzieliśmy mnóstwo fantastycznych występów, mnóstwo emocji, różnorodnych. A jednak można, jednak można. I przeżywaliśmy dzisiaj naprawdę momenty, gdzie były ciary, gdzie pociły się dłonie - powiedział nam Rafał Maserak.

Rafał Maserak przyznaje, że nawet po tylu latach pracy przy programie finał potrafił go autentycznie wzruszyć. Szczególnie jeden moment zapadł mu w pamięć.

Tak, na pewno ogólnie cała atmosfera w studiu. W ogóle całe napięcie, wszyscy tutaj z dużym wsparciem dla tych wszystkich finalistów, goście, którzy przyszli, to czuć było po prostu tę atmosferę wsparcia. No i tak jak powiedziałem też na wizji, że przed samym tańcem jeszcze ten głos syna, no to coś niesamowitego - mówi nam Maserak.

Juror nie ukrywa też, że zwycięstwo Gamou Fall wcale go nie zaskoczyło. Choć aktor nie był aż tak medialny, jak niektórzy rywale, Maserak od początku widział w nim ogromny potencjał.

Wiesz, nie myślałem w sensie pod względem popularności, ale pod względem tanecznym, gdzieś z tyłu głowy miałem taką myśl, że Gamou fantastycznie szedł w programie, rozwijał się, pokazywał tam taką swoją siłę męskość i przede wszystkim ten spokój, tym spokojem naprawdę uważam, że tak ujął widzów, że nie udawał po prostu kogoś i nie grał, tylko po prostu był. No fantastyczna, uważam, to jest fantastyczny moment, a przede wszystkim jest to piękna historia - przyznał nam Maserak.

Prawdziwa burza rozpętała się jednak dopiero po wpisie Kuby Wojewódzkiego. Prezenter zasugerował w mediach społecznościowych, że to właśnie Gamou wygra program, jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono wyniki. W sieci natychmiast pojawiły się oskarżenia o ustawiony finał i przecieki zza kulis. Rafał Maserak stanowczo odcina się jednak od takich teorii. Juror uważa, że całe zamieszanie to po prostu próba podgrzania atmosfery wokół programu. I wtedy padły słowa, które mogą zaskoczyć fanów telewizji. Maserak publicznie zwrócił się do Wojewódzkiego.

Wydaje mi się, nie... ale jakie przecieki? Skąd? Nie, chyba nie... (...) Nie, nie ma opcji w ogóle. To jest na tyle silny format, że jakby jakieś były takie rzeczy, to przecież to byłaby katastrofa. To nie, to ktoś po prostu podsyca jakieś właśnie takie klimaty, żeby było głośno i hucznie, ale zapraszamy Kuby Wojewódzkiego do programu niech zatańczy - mówi nam Rafał Maserak.

Tancerz dał też do zrozumienia, że konkurencja może próbować wywoływać medialne zamieszanie wokół hitu Polsatu, ale "Taniec z Gwiazdami" i tak świetnie sobie radzi.

No, to wiadomo [przyp.red. że chodzi o zamieszanie]. Dokładnie, my dalej oczywiście tańczymy, dajemy mnóstwo emocji, więc włączcie Polsat - mówi nam Rafał Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

