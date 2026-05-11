Tak zmienił się Jan Englert. Jego metamorfoza zaskakuje

Są twarze, które znamy od zawsze. Jan Englert bez wątpienia jest jedną z nich. Przez dekady obserwowaliśmy, jak z młodego, charyzmatycznego amanta polskiego kina przeistaczał się w statecznego mistrza sceny i dyrektora artystycznego Teatru Narodowego.

Jego wizerunek ewoluował wraz z kolejnymi rolami, a każda dekada przynosiła nowe, zaskakujące wcielenie. Jak wyglądał, gdy stawiał pierwsze kroki na planie filmowym, a jak prezentuje się dzisiaj? Ta podróż w czasie jest fascynująca.

Na scenę wkroczył jako dziecko. Tak zaczynał Jan Englert

Każda wielka kariera ma swój początek. Jego był naprawdę spektakularny. Miał zaledwie 13 lat, gdy zadebiutował w legendarnym filmie Andrzeja Wajdy "Kanał". To nie była tylko chłopięca przygoda, ale zapowiedź niezwykłego talentu.

Później przyszedł czas na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, którą ukończył w 1964 roku. To tam, u boku przyszłych gwiazd, szlifował swój warsztat, który wkrótce miał zachwycić całą Polskę.

Jeden moment zmienił wszystko. Rola, która dała mu status gwiazdy

Choć teatr był jego wielką miłością, to mały ekran uczynił go idolem milionów. Przełomem okazały się lata 70. i role w kultowych serialach, które na stałe wpisały się do kanonu polskiej telewizji.

Kto nie pamięta jego kreacji Zygmunta w "Kolumbach"? A potem przyszły kolejne hity: "Polskie drogi", "Lalka" czy wreszcie "Dom". To właśnie te role sprawiły, że Jan Englert stał się jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia.

Nie tylko aktor. Zaskakujące momenty w jego karierze

Kariera Jana Englerta to jednak znacznie więcej niż tylko aktorstwo. Przez lata udowadniał, że jest człowiekiem wielu talentów, angażując się w życie kulturalne jako pedagog i menedżer. Pełnił funkcję rektora warszawskiej Akademii Teatralnej, kształcąc kolejne pokolenia artystów.

Prawdziwym zwieńczeniem jego drogi zawodowej była wieloletnia rola dyrektora artystycznego Teatru Narodowego, którą pełnił w latach 2003–2025. Jego filmografia również pełna jest kontrastów – od komediowej roli senatora Lipskiego w "Kilerze" po dramatyczne kreacje w filmach Wajdy.

Kulisy życia prywatnego. Dwa małżeństwa i aktorska dynastia

Intensywne życie zawodowe szło w parze z równie emocjonującym życiem prywatnym. Jego pierwszą żoną była aktorka Barbara Sołtysik, z którą ma troje dzieci: syna Tomasza oraz córki bliźniaczki, Katarzynę i Małgorzatę.

Po rozwodzie związał się z Beatą Ścibakówną, również aktorką, z którą w 1995 roku wziął ślub. Para doczekała się córki Heleny, która poszła w ślady rodziców i również związała swoją przyszłość z aktorstwem.

Ile lat kończy Jan Englert w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Jan Englert urodził się 11 maja 1943 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 83. urodziny. Mimo upływu lat wciąż pozostaje aktywny zawodowo, będąc wzorem dla młodszych kolegów po fachu.

Jak przez te wszystkie lata zmieniał się jeden z najwybitniejszych polskich aktorów? Czy bardzo różni się od siebie z czasów, gdy zdobywał serca publiczności w "Nocach i dniach"? Zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć, która jest niezwykłą podróżą przez historię polskiego kina i teatru.