Tak zmieniła się Joanna Szczepkowska. Jej metamorfoza zaskakuje

Niewiele jest w Polsce postaci, które z taką gracją i siłą przechodzą przez kolejne dekady. Joanna Szczepkowska to ikona, której twarz znają pokolenia. Od delikatnej, eterycznej debiutantki, przez charyzmatyczną gwiazdę teatru i filmu, aż po dojrzałą artystkę, która nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach.

Patrząc na jej zdjęcia sprzed lat, trudno nie ulec nostalgii. Zmieniały się fryzury, stylizacje i artystyczne role, ale w jej spojrzeniu zawsze pozostawała ta sama iskra. Jak bardzo zmieniła się na przestrzeni niemal pięciu dekad aktywności zawodowej?

AKTORZY, KTÓRZY ZOSTALI PILOTAMI SAMOLOTU

Od miłości Karwowskiego do wielkiej sceny. Tak wyglądały jej początki

Pamiętacie Joasię z kultowego "Czterdziestolatka"? To właśnie tam, jako licealna miłość inżyniera Karwowskiego, po raz pierwszy skradła serca milionów Polaków. Choć była to rola epizodyczna, otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. Debiutowała jeszcze na studiach, a już w 1976 roku za rolę w filmie "Con amore" otrzymała nagrodę za najciekawszy debiut.

Niemal natychmiast stało się jasne, że na polskiej scenie artystycznej pojawił się talent czystej wody. Teatr Współczesny, Teatr Polski, Teatr Powszechny – największe sceny w kraju zabiegały o jej udział. Role Cordelii w "Królu Learze" czy Julii w "Romeo i Julii" ugruntowały jej pozycję jako jednej z najwybitniejszych aktorek swojego pokolenia.

Jedno zdanie, które zmieniło wszystko

Czy jeden występ w telewizji może przejść do historii? Joanna Szczepkowska udowodniła, że tak. To ona, 28 października 1989 roku, w głównym wydaniu "Dziennika Telewizyjnego" wypowiedziała słowa, które stały się symbolem całej epoki.

"Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm" – to zdanie odbiło się echem w całym kraju, stając się nieoficjalnym końcem pewnej ery. W jednej chwili aktorka stała się głosem pokoleniowych zmian, a jej odwaga zapisała się na kartach historii najnowszej.

Głośno było nie tylko o rolach teatralnych

Kariera Joanny Szczepkowskiej to nie tylko pasmo sukcesów na deskach teatru. Aktorka nigdy nie bała się podejmować trudnych wyzwań i zajmować wyrazistego stanowiska. W 2010 roku zapisała się w historii jako pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Związku Artystów Scen Polskich, jednak jej kadencja zakończyła się już po roku.

Głośno było również o jej autorskim monodramie "Goła baba", w którym odważnie poruszała tematy kobiecości i społecznych oczekiwań. Jej zaangażowanie polityczne i publicystyczne, w tym felietony dla "Wysokich Obcasów", niejednokrotnie wywoływały gorące dyskusje, udowadniając, że jest artystką, której głos ma znaczenie.

Artystyczna dynastia i życie w blasku fleszy

Joanna Szczepkowska pochodzi z rodziny o niezwykłych artystycznych korzeniach. Jest córką legendarnego aktora Andrzeja Szczepkowskiego i wnuczką wybitnego pisarza Jana Parandowskiego. Talent i miłość do sztuki miała więc zapisane w genach.

Przez lata jej mężem był aktor Mirosław Konarowski, a owocem ich związku są dwie córki – Maria Konarowska i Hanna Konarowska-Nowińska – które również poszły w ślady rodziców i dziś z powodzeniem odnajdują się w świecie show-biznesu.

QUIZ. Najsłynniejsze aktorki PRL. Pamiętasz ich imiona? Janda, Brylska, Dymna i inne Pytanie 1 z 20 Dymna ma na imię: Anna Hanna Ewa Następne pytanie

Ile lat kończy w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dzisiaj

Joanna Szczepkowska urodziła się 1 maja 1953 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętować będzie swoje 73. urodziny. Mimo upływu lat wciąż pozostaje aktywna zawodowo, prowadząc swój autorski Teatr Na Dole, a zaledwie w zeszłym, 2025 roku, została uhonorowana Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jak przez te wszystkie lata zmieniała się jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorek? Zobaczcie jej niezwykłą metamorfozę. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!