Roksana Węgiel szczerze o Marinie i Wojtku Szczęsnych. Są dla niej wzorem małżeństwa

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są parą od kilku lat i chętnie wspierają się w codziennych obowiązkach zawodowych. Poznali się podczas wspólnej pracy w studiu nad płytą "13+5", do której teksty współtworzył Mglej. W tamtym czasie mąż Roksany tworzył również utwory dla Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Od tego momentu małżeństwo Mglejów utrzymuje ciepłe relacje z Mariną i jej mężem, bramkarzem reprezentacji, Wojciechem Szczęsnym. Owocem tej znajomości były zaproszenia na głośną premierę filmu o słynnym piłkarzu, a niedawno również na uroczyste obchody z okazji dekady pożycia małżeńskiego Szczęsnych. O tym, jak narodziła się ta przyjaźń, Roksana wyjawiła w wywiadzie udzielonym Maksowi Kluziewiczowi dla serwisu ESKA.pl.

Kevin poznał się z Mariną przy pisaniu jej piosenki na mundial. Pamiętam, że my zaczynaliśmy wtedy być razem, oni się znali ze studia i tak jakoś wydaje mi się, że przecinaliśmy się w różnych miejscach. Z Mariną spotkałam się w studiu, nie pracowałyśmy razem w tamtym momencie, ale często wpadałam sobie do mojego męża, wtedy jeszcze chłopaka. Były to takie small talki, ale bardzo dobry kontakt złapałyśmy i po prostu miałyśmy dobre flow. W Opolu też się widziałyśmy - wyjawiła.

Roxie czuje wsparcie Mariny

Piosenkarka z wdzięcznością podkreśliła, że zawsze miała oparcie w starszej stażem koleżance ze sceny. Jak sama zauważyła, w historii związku Mariny i Wojciecha dostrzega pewne podobieństwa do swoich własnych początków relacji z Kevinem.

Wiem, że Marina zawsze trzymała za nas kciuki i była takim wsparciem, jako jedna z nielicznych osób w show-biznesie. Wiele ludzi też się wypowiadało negatywnie, wiadomo, a ona zawsze wierzyła, że damy radę. Zresztą razem z Wojtkiem dają piękne świadectwo swojej miłości. 10 lat w małżeństwie - i to w show-biznesie. To jest wyczyn. Cieszę się, że oni też postawili na swoim i pokazali, że da się, bo wiem, że ich początki też nie były za łatwe. Wydaje mi się, że ona po prostu to rozumie z własnego doświadczenia, dlatego też dawała nam dużo wsparcia dobrym słowem. Nawet medialnie, gdy pytano ją, co sądzi o naszym małżeństwie, to zawsze pozytywnie się wypowiadała. (...) Ostatnio zaprosili nas na swój jubileusz, 10 lat razem i myślę, że ta impreza zapisze się jako legendarna - podkreśliła.

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Na pytanie, czy postrzega relację Mariny i Wojtka jako ideał do naśladowania, artystka bez zawahania przytaknęła. Jej zdaniem, tak autentycznej i głębokiej miłości nie sposób po prostu udawać.

Zdecydowanie. Bije od nich tyle ciepła i widać, że bardzo się kochają. Jest to piękne móc obserwować takie pary, które są ze sobą tyle lat. To się czuje. Często tak jest, że widzisz jakąś parę i wiesz, że są w sobie mega zakochani. Po prostu widzisz te spojrzenia i oni są przykładem pięknej miłości - podsumowała w wywiadzie dla ESKA.pl.

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