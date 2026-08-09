Film z dreszczykiem podbił serca Polaków. Zaraz obejrzycie go w domu

Sukces w kinach i recenzje

Obecność Sydney Sweeney, jednej z najbardziej dyskutowanych aktorek Hollywood, budziła obawy, że "Pomoc domowa" może nie odnieść sukcesu, zważywszy na to, że część publiczności utożsamia aktorów z ich postaciami. Produkcja w reżyserii Paula Feiga zaskoczyła jednak oryginalną historią i świeżym spojrzeniem na konwencję dreszczowca. Recenzenci nie byli jednomyślni – na portalu Rotten Tomatoes "Pomoc domowa" uzyskała 74% pozytywnych ocen (w serwisie Filmweb średnia wynosi 5.8/10), natomiast publiczność przyjęła obraz entuzjastycznie, co potwierdza wysoki wynik 92% przychylnych opinii widzów.

Oczekujcie nieoczekiwanego. Odprężcie się przez półtorej godziny. I krzyczcie bardzo głośno. Okres świąteczny jest stresujący, to fakt. Więc możecie iść do kina i... dać upust emocjom. Krzyczcie w stronę ekranu, śmiejcie się, płaczcie. [...] Moim zdaniem taki film, zapewniający takie przeżycia, mało kto widział w ostatnim czasie. Jest wyjątkowy. Lepiej go nie przegapić - podsumowały głównej aktorki w jednym z wywiadów.

Fabuła thrillera "Pomoc domowa"

Sydney Sweeney wciela się w postać Millie, młodej kobiety po przejściach, która pragnie spokojnego życia z dala od problemów. Z tego powodu decyduje się na pracę jako gosposia w luksusowej rezydencji zamożnych Winchesterów. Do jej obowiązków należy sprzątanie, przygotowywanie posiłków oraz odbieranie córki właścicieli ze szkoły, a wolny czas spędza w niewielkim pokoju na poddaszu. Chociaż dziwne zachowanie domowników budzi jej niepokój, stara się je lekceważyć. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester (granej przez Amandę Seyfried) jej perfekcyjnego, dostatniego życia. Kiedy Millie dowiaduje się o mrocznym sekrecie skrywanym w murach rezydencji, zdaje sobie sprawę, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Zaskakująco, w trudnej sytuacji pomocne okazują się jej doświadczenia z przeszłości. W filmie występują również Michele Morrone ("365 dni"), Brandon Sklenar, Elizabeth Perkins oraz Mark Grossman.

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Premiera na Prime Video: "Pomoc domowa" trafia do streamingu

Film wszedł na ekrany w Polsce z początkiem 2026 roku i szybko stał się kinowym przebojem. Osoby, które nie obejrzały go w kinie, miały możliwość zakupu lub wypożyczenia "Pomocy domowej" na platformach VOD takich jak Polsat Box Go, Rakuten TV, Player czy TVP VOD. Od 21 sierpnia ten popularny dreszczowiec będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla abonentów serwisu Prime Video.

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Oferta Prime Video: Co jeszcze zobaczyć?

"Taki film mało kto widział" - Amanda Seyfried i Sydney Sweeney o "Pomocy domowej"