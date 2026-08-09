Podlewam tym swojego zamiokulkasa, a on rośnie jak szalony. Wypuszcza nowe liście niemalże codziennie. Już jedna łyżka na litr wody zdziała cuda

Choć zamiokulkas jest królem odporności, latem wymaga szczególnej uwagi: precyzyjnego podlewania i ochrony przed szokiem termicznym, by zachować witalność.

Dla bujnego wzrostu i obfitości nowych liści kluczowe jest regularne nawożenie, które z łatwością przygotujesz z domowych składników.

Odkryj sekret domowej odżywki, która wzmocni korzenie i spektakularnie ożywi Twojego zamiokulkasa!

Jak pielęgnować zamiokulkasa latem?

Wiele osób ceni sobie zamiokulkasa że względu na jego małe wymagania pielęgnacyjne i wysoką odporność. To jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, dla którego susza i przerwy w podlewaniu nie są szkodliwe. Roślina ta dobrze znosi suche i ciepłe powietrze i latem z powodzeniem przetrwa urlop i fale upałów. Co ciekawe, zamiokulkas nie wymaga także zraszania liści. Latem zamiokulkas powinno podlewać się raz na 3, a nawet 4 tygodnie. Zimą należy robić to, gdy podłoże całkowicie wyschnie. Mimo, że zamiokulkas dobrze znosi suchy i ciepły klimat to nie znaczy, że go nie jest w stanie ruszyć. Kwiat ten jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatur, a także przeciągi. Latem postaw doniczkę w ciągu ciepły miejscu z temperaturą około 25 st. Celsjusza, a zimą wybieraj stanowisko z 18 st. Celsjusza.

Wymieszaj jedną łyżeczkę z wodą i podlewaj zamiokulkasa. Dzięki temu zacznie wypuszczać nowe liście

Choć zamiokulkas to wyjątkowo odporny kwiat doniczkowy, nie znaczy to jednak, że nie warto do zewnętrze zasilać nawozami. Regularny dostęp do składników odżywczych pobudzi lepszy wzrost, a także szybsze wypuszczanie nowych liści. Nie musisz kupować żadnych odżywek. Do skutecznego odżywienia zamiokulkasa wystarcza domowe sposoby. Profesjonalni hodowcy kwiatów polecają mieszankę wody i skrobi kukurydzianej. Zawiera ona między innymi azot, potas, fosfor, magnez oraz bór, które przyczyniają się do wzmocnienia całej rośliny oraz pobudzenia jej do wzrostu. Wystarczy, że jedna łyżeczkę skrobi kukurydzianej rozpuścisz w litrze odstanej (najlepiej przegotowanej) wody. Całość wymieszaj, aż skrobia całkowicie się rozpuści i podlewaj tym zamiokulkasa raz na kilka tygodni. Odżywka wzmacnia i pogrubia korzenie, pozytywne wpływa na strukturę podłoża, a także stymuluje rozwój nowych liści. Podlewaj nią regularnie zamiokulkasa, a szybko zacznie rosnąć i wypuszczać nowe liście.

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