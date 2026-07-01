Ten twardziel śmiał się nawet w upały, ale przez to może zacząć gubić liście. Latem podlewaj tym zamiokulkasa, a będzie jędrny i zielony przez całe wakacje. Pielęgnacja zamiokulkasa

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-01 5:21

Zamiokulkas to jeden z tych kwiatów, który latem radzi sobie stosunkowo dobrze. Jest on odporny na wysokie temperatury, a także czasowe przestoje w podlewaniu. Nie znaczy to jednak, że zamiokulkas latem nie potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Ten jeden błąd może sprawić, że zamiokulkas zacznie gubić liście. Latem, w czasie upałów, bardzo łatwo jest go popełnić.

Kobieta w beżowym fartuchu w kratę pielęgnuje zamiokulkasa w białej doniczce, przecierając jego lśniące zielone liście żółtą ściereczką. W tle widać fragment kuchni. Więcej o pielęgnacji roślin domowych przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images Zamiokulkas marnieje? W lutym podlej go tym domowym nawozem, a odżyje
  • Zamiokulkas, znany ze swojej odporności, paradoksalnie gubi liście w upały z powodu pewnego błędu pielęgnacyjnego, który łatwo przeoczyć.
  • Okazuje się, że to nie brak wody, lecz coś innego jest cichym zabójcą tej rośliny, prowadzącym do masowego opadania liści i marnienia.
  • Odkryj, jak proste zmiany w ustawieniu i zaskakująca domowa odżywka z żelatyny błyskawicznie uratują Twój zamiokulkas i zapewnią mu bujny wzrost!

Przez ten błąd w czasie upałów Twój zamiokulkas gubi liście. Nie chodzi o brak wody

To prawdziwy twardziel wśród kwiatów doniczkowych. Zamiokulkas nie bez powodu nazywany jest kwiatem dla początkujących. Ma małe wymagania pielęgnacyjne i doskonale znosi czasowe przestoje w podlewaniu. Przetrwa nawet Twój urlop i to bez wizyty sąsiadów. Zamiokulkas naturalnie pochodzi z Afryki, co czyni go wyjątkowo odpornym na trudne warunki atmosferyczne. Rośnie dziko między innymi w Kenii czy Tanzanii. 

Zamiokulkas w ostatnim czasie stał się również jednym z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Dzięki swoimi niskim wymaganiom pielęgnacyjnym nie potrzebuje regularnego podlewania, a także nawożenia. To jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, które dobrze znosi upały i susze. Nie znaczy to jednak, że jest to roślina, której nie można zabić. Jednym z największych zagrożeń w pielęgnacji zamiokulkasa są przeciągi. Kwiat ten ich nie znosi i bardzo na nie reaguje. Jeżeli postawisz do na stanowisku, gdzie regularnie wietrzysz to zamiokulkas bardzo szybko zacznie marnieć. Jednym z najczęstrzych objawów jest gubienie liści. W przeciągach zamiokulkas bardzo szybko zacznie gubić liść liście. Nawet latem, w czasie upałów, staraj się wybierać stanowiska, gdzie nie ma wiatru. Ogrodnicy wskazują, że zamiokulkas powinien stać w miejsce z rozproszonym światłem, gdzie jest ciepło. Unikaj stawiania doniczki blisko okien i drzwi balkonowych. 

Już 1 łyżeczka tego pobudzi zamiokulkasa do wzrostu. Domowa odżywka, która działa szybko

Jeżeli Twój zamiokulkas zaczął marnieć i coraz wolniej rośnie możesz raz w miesiącu podlewać go domową odżywką. Jest ona szybka w przygotowaniu i dostarczy roślinie potrzebnych składników odżywczych. Wystarczy, że wymieszasz w ciepłej wodzie 1 łyżkę żelatyny. Gdy woda ostygnie podlej tym zamiokulkasa. Żelatyna pobudzi roślinę i sprawi, że będzie ona szybciej rosła. Żelatyna zawiera bowiem duże ilości azotu, który jest niezbędnym składnikiem biorącym udział w procesach wzrostu. Sprawia on, że liście stają się mocniejsze i ogólnie pozytywnie wpływa na kondycję kwiatów.

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ZAMIOKULKAS
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