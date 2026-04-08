Dodaj cząstkę do ziemi swojego zamiokulkasa podczas przesadzania. Będzie rósł jak na drożdżach i ugnie się od nowych liści. Ziemia dla zamiokulkasa

Dodaj cząstkę do ziemi swojego zamiokulkasa podczas przesadzania. Będzie rósł jak na drożdżach

Wiosna to okres, w którym najczęściej decydujemy się przesadzić nasze rośliny doniczkowe do nowego podłoża. I choć pod tym względem zamiokulkas, czyli jedna z najpopularniejszych roślin w polskich domach, nie jest wymagająca, gdyż wystarczy ją przesadzać raz na 2 lata, to jak już to robimy, najlepiej zadbać o odpowiednie dla niej podłoże. A jaką ziemię lubi zamiokulkas? Te piękne rośliny preferują lekkie, przepuszczalne podłoże. Można oczywiście użyć gotowej ziemi do sukulentów i kaktusów. Jednak świetnym pomysłem jest dodanie kawałka włókna kokosowego do ziemi, którą akurat mamy w domu. Jak przygotować idealną ziemię dla zamiokulkasa? Wymieszaj:

2 części ziemi uniwersalnej do roślin doniczkowych lub ziemi do sukulentów,

1 część włókna kokosowego,

1 część perlitu.

Włókno kokosowe do ziemi zamiokulkasa. Co daje roślinie?

Włókno kokosowe to składnik, który poprawia strukturę gleby, zwiększa jej przepuszczalność i napowietrzenie, co jest kluczowe dla roślin, które nie lubią zastoju wody, takich jak zamiokulkas. Ma luźną strukturę, która zapobiega zbijaniu się podłoża i tworzeniu się twardej bryły. Dzięki temu woda swobodnie przepływa przez doniczkę, a korzenie zamiokulkasa nie gniją. Chociaż włókno kokosowe jest przepuszczalne, ma również zdolność do zatrzymywania pewnej ilości wilgoci, a następnie stopniowego uwalniania jej do korzeni. To pomaga w utrzymaniu optymalnego poziomu wilgotności, bez ryzyka przelania. Ważne jest również to, że ma ono zazwyczaj neutralne pH, co jest odpowiednie dla większości roślin doniczkowych, w tym zamiokulkasa. Dzięki dodaniu włókna kokosowego do ziemi zamiokulkasa po prostu sprawimy, że ten będzie zdrowo rósł.

Jak przesadzić zamiokulkasa?

Przygotuj doniczkę, która powinna być tylko o 2-3 cm większa w średnicy niż poprzednia. Zamiokulkasy lubią ciasne doniczki. Upewnij się również, że ma otwory drenażowe. Najpierw na dno nowej doniczki wsyp warstwę drenażową (keramzyt, potłuczona ceramika) o grubości około 2-3 cm. Wymieszaj składniki podłoża, jeśli tworzysz własną mieszankę. Delikatnie przechyl doniczkę na bok i wyciągnij z niej roślinę. Staraj się nie uszkodzić bulw ani korzeni. Delikatnie usuń starą ziemię z korzeni. Nie musisz usuwać całej ziemi, ale pozbądź się tej, która jest zbita lub zużyta. Sprawdź korzenie pod kątem oznak gnicia (miękkie, czarne korzenie). Jeśli takie znajdziesz, usuń je ostrym, czystym narzędziem. Teraz wsyp trochę świeżego podłoża na warstwę drenażową i umieść zamiokulkasa w centrum doniczki. Stopniowo dosypuj podłoże wokół korzeni, delikatnie je ugniatając, aby usunąć puste przestrzenie. Pozostaw oczywiście około 2-3 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi doniczki. Po przesadzeniu obficie podlej zamiokulkasa, aby podłoże osiadło i wypełniło wszelkie puste przestrzenie. Odczekaj, aż nadmiar wody wypłynie z otworów drenażowych.

