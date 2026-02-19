Zamiokulkas nie wypuszcza liści? Ten tani składnik sprawi, że liście wystrzelą jak szalone

Zamiokulkas to prawdziwy celebryta na parapetach.

Mamy przepis na prostą miksturę, która wspomoże wzrost twojej rośliny.

Wymieszaj 1 łyżkę z wodą i ciesz się pięknymi i bujnymi liśćmi.

Zamiokulkas to bezsprzecznie ulubiona roślina doniczkowa wielu osób. Uchodzi za twardziela, któremu niestraszne trudne warunki, przez co zyskał miano "żelaznej rośliny". Jednak nawet tak wytrzymała i niewymagająca roślina ma swoje granice wytrzymałości. Choć znosi wiele, od braku słońca po rzadkie podlewanie, to pewne błędy mogą sprawić, że przestanie rosnąć. Ta efektowna ozdoba parapetów nie znosi bezpośredniego słońca – woli, gdy światło jest rozproszone, świetnie poradzi sobie nawet w zacienionych miejscach. Co więcej, zamiokulkas nie lubi zastoju wody. Jeśli nie zapewnisz mu drenażu, szybko zacznie gubić liście.

Zobacz także: Masz w ogrodzie rododendrony? Zrób to w lutym, a wiosną obsypie kwiatami

Wymieszaj łyżkę z wodą i zobacz, co się stanie. Zamiokulkas ci podziękuje

Jeśli twój zamiokulkas nagle przestała rosnąć, to znak, że czas na przygotowanie dla niego zabiegu, dzięki któremu znów odzyska blask. Zamiokulkas nie lubi zbyt dużej ilości wody, dlatego należy go podlewać z umiarem – tylko wtedy, gdy ziemia jest sucha. Czasem jednak nawet najlepsza opieka nie pomaga i następuje okres wegetacji. Liście matowieją, a nowe pędy się nie pojawiają. Wtedy należy sięgnąć po tajna broń. Chodzi o domową miksturę, a dokładnie o połączenie wody z żelatyną. Ten niepozorny kuchenny produkt to prawdziwa bomba azotowa, która potrafi zdziałać cuda.

Jak zrobić domowy nawóz?

Przepis na ten "magiczny eliksir" jest banalnie prosty. Wystarczy rozpuścić jedną łyżkę żelatyny w czterech szklankach (jednym litrze) wody. Taką mieszanką podlewaj swojego zamiokulkasa raz na 2-3 tygodnie. Efekty z pewnością cię zaskoczą. Zamiokulkas powinien niemalże natychmiast wypuszczać nowe, lśniące liście. Ale uwaga – z tą kuracją nie można przesadzić! Nadmiar azotu może zaszkodzić, dlatego warto nie przesadzić z ilością żelatyny i nie podlewać kwiatu częściej niż jest to zalecane.