Nieprzyjemny zapach ze zlewu, to wstydliwy problem wielu z nas. Użyj tego na noc, a rano oniemiejesz

Nieprzyjemna woń to sygnał alarmowy, że w odpływie gromadzą się niechciane osady.

Internet oszalał na punkcie domowego sposobu, który eliminuje konieczność użycia żrących środków.

Strategia działania opiera się na nocy – to wtedy specyfik ma szansę zadziałać.

Systematyczność sprawi, że problem zniknie z naszego życia raz na zawsze.

Co tak naprawdę kryje się w rurach?

Gdy czujesz ten specyficzny odór, wiedz, że w twoim odpływie trwa prawdziwa rewolucja. Resztki jedzenia i tłuszcz tworzą tam mieszankę wybuchową, którą uwielbiają bakterie. To właśnie one są winne całemu zamieszaniu. Czy trzeba od razu wzywać fachowca i robić remont generalny? Dobra wiadomość jest taka, że obędzie się bez kosztownej wizyty hydraulika. Wystarczy zmiana jednego wieczornego nawyku, by pożegnać ten kłopotliwy temat.

Wstydliwy temat, który dotyczy każdego

Nawet w lśniącej czystością kuchni może dojść do tej małej katastrofy. Wystarczą drobne resztki, by na ściankach rur zaczęło się dziać coś niedobrego. Często zapominamy o tym, co niewidoczne dla oka, skupiając się na polerowaniu blatów. Finał? Zapach wraca w najmniej oczekiwanym momencie i potrafi zepsuć humor na cały dzień. Czy jest na to rada, która nie zrujnuje domowego budżetu?

Prosty trik, który podbija sieć

Okazuje się, że ratunek jest na wyciągnięcie ręki i najlepiej zastosować go, gdy domownicy udają się na spoczynek. Brzmi jak plan idealny? Tuż przed snem wsyp do odpływu 2–3 łyżki sody oczyszczonej, a następnie zalej to szklanką octu. Powstała reakcja chemiczna bezlitośnie rozprawi się z osadami i zneutralizuje przykrą woń. Nocna cisza pozwoli mieszance zadziałać z pełną mocą. Rano wystarczy już tylko gorąca woda, by wypłukać resztki po tej "bitwie". Stosowanie tego patentu raz w tygodniu to gwarancja spokoju.

Zobacz galerię: Zimowa Żabka na kółkach. Pierwszy food truck prowadzony przez franczyzobiorcę sieci stanął w sercu Podhala