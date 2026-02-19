Zmywarka nie domywa naczyń? Oto najczęstszy winowajca. Wyczyść ten element zanim wezwiesz fachowca. Czyszczenie zmywarki

Twoja zmywarka nie domywa naczyń, a Ty frustrujesz się resztkami jedzenia na talerzach? Nie zawsze oznacza to awarię urządzenia!

Najczęstszym winowajcą jest zanieczyszczony jeden element.

Chcesz poznać inne przyczyny niedomywania naczyń i dowiedzieć się, jak skutecznie wyczyścić zmywarkę, by zawsze lśniła czystością?

Zmywarka nie domywa naczyń? Oto najczęstszy winowajca

Kiedy zmywarka nie domywa naczyń i po zakończonym cyklu wyjmujemy z niej talerze pokryte resztkami jedzenia lub szklanki z zaciekami, czujemy frustrację. Przyczyn takiego stanu może być wiele i nie każda świadczy o awarii zmywarki. Bywa, że jest to wina nieodpowiednio dobranego detergentu, czy zbyt twardej wody. Choć przyczyn niedomywania naczyń przez zmywarkę może być wiele, niektóre z nich można samodzielnie zdiagnozować i to bez rozkręcania urządzenia, czy wzywania fachowca. Otóż jeśli zmywarka nie domywa naczyń, najczęściej przyczyna leży w pomijanym podczas czyszczenia elemencie. To ramiona natryskowe, które rozprowadzają po wnętrzu wodę. Po pierwsze powinny się swobodnie obracać. Drugą kwestią są otwory, które posiadają. To właśnie przez nie powinna wydostawać się woda podczas mycia naczyń. W sytuacji, gdy dysze zmywarki są zapchane, nie będzie ona prawidłowo domywać naczyń.

Jak wyczyścić dysze natryskowe w zmywarce?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy dysze w zmywarce są drożne, zdemontuj ramiona i przyjrzyj się rozmieszczonym na nich otworom. Często mogą być zatkane na przykład przez pestki z cytryny lub resztki jedzenia. Kiedy zauważysz, że są niedrożne, odetkaj je wykałaczką lub pęsetą. Na koniec umieść je pod strumieniem wody i ponownie zamontuj w zmywarce. Zablokowane ramiona spryskujące nie rozprowadzają wody, a w efekcie tabletka nie może się rozpuścić.

Zmywarka nie domywa naczyń. Przeprowadź czyszczenie

Przyczyn niedomywania naczyń przez zmywarkę może być jeszcze kilka. Winny bywa także brudny filtr, złe ułożenie naczyń lub po prostu nieodpowiedni program. Filtr zmywarki, tak jak i jej uszczelki i wnętrze należy regularnie czyścić. Niektóre urządzenia posiadają nawet specjalny program do tego. Można również użyć detergentu lub sody oczyszczonej do czyszczenia zmywarki. Wsyp ją do miejsca na tabletkę i nastaw program o temperaturze co najmniej 60 stopni. Wcześniej jednak wyszoruj filtr, usuwając z niego resztki jedzenia. Zasada jest prosta - czysta zmywarka, to czyste naczynia.

9