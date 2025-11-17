Wsmaruj w kran, a nie zobaczysz na nim zacieków. Zabezpieczy baterie chromowane przed osadem lepiej niż impregnat. Mycie kranu

Zacieki i kamień szpecą Twoje krany, a ciągłe wycieranie do sucha jest męczące?

Poznaj domowy sposób na lśniące krany: skuteczna mieszanka octu, kwasku cytrynowego i płynu do naczyń.

Odkryj trik, który zabezpieczy armaturę przed osadem i sprawi, że będzie błyszczeć jak nowa!

Czym wyczyścić kran z kamienia i zacieków?

Na kranach w łazience i w kuchni, zwłaszcza tych chromowanych bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zacieki z wody i osad z kamienia. Chcąc utrzymać ich schludny wygląd, musielibyśmy wycierać je do sucha niemal po każdym myciu dłoni czy kąpieli. Wystarczy kilka kropel wody, aby na kranach pojawiły się zacieki, a jego chromowana powierzchnia zmatowiała. Co więcej, w przypadku gdy w domu mamy twardą wodę, bardzo szybko na armaturze osadza się kamień, który powinnyśmy jak najszybciej wyczyścić, aby się nie nawarstwiał. A zatem czym skutecznie wyczyścić kran z kamienia i zacieków?

Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie domowych sposobów na czyszczenie kranów w domu, które nie tylko szybko rozprawią się z osadem z kamienia, ale przede wszystkim zrobią to w bezpieczny dla chromowanej powierzchni sposób. Do szklanki octu wsyp 2 łyżki kwasku cytrynowego i dodaj 2 łyżki płynu do mycia naczyń. Składniki wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj krany i przykryj je ściereczką nasączoną tym płynem na około 20 minut. Po tym czasie bez problemu usuniesz kamień za pomocą ściereczki lub miękkiej gąbki. Armatura będzie lśniła jak nowa. Po takim umyciu baterii warto je też zabezpieczyć przed zbyt szybkim pojawianiem się osadu i zacieków.

Wsmaruj w kran, a nie zobaczysz na nim zacieków. Zabezpieczy baterie chromowane przed osadem

W zabezpieczeniu kranu przed zaciekami niezawodny będzie wosk. Na przykład ten stosowany do mycia i nabłyszczania karoserii samochodów. Wystarczy, że wsmarujesz go w umyty wcześniej kran, dokładnie wypolerujesz ściereczką, a nie zobaczysz na nim zacieków z wody przez wiele dni. Warstwa wosku przez wiele dni będzie chronić armaturę i sprawi, że będzie ona błyszczeć jak nowa. Jeśli nie masz pod ręką wosku, to możesz go śmiało zastąpić zwykłą oliwką do ciała. Wystarczy, że zwilżysz ściereczkę z mikrofibry kilkoma kroplami oliwki i przetrzesz nią krany w swoim domu. Oliwka nie tylko usunie z nich zacieki, ale też sprawi, że będą lśniące - podobnie jak wosk stworzy na powierzchni armatury powłokę ochronną, dzięki której woda nie będzie się na niej osadzać.