Wylewam na gąbkę i przecieram kabinę prysznicową. Działa jak natychmiastowy odkamieniacz, a kosztuje grosze. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Twarda woda i osady wapienne to zmora każdej kabiny prysznicowej, ale jest na to proste i skuteczne rozwiązanie.Zamiast drogich środków chemicznych, użyj octu lub kwasku cytrynowego, aby przywrócić blask swojej kabinie.Poznaj sprawdzone metody czyszczenia, które sprawią, że Twoja kabina prysznicowa będzie lśnić jak nowa!Dowiedz się, jak krok po kroku wykorzystać domowe sposoby na kamień i osady z wody – przeczytaj cały artykuł!

Wlej kilka łyżek tego na gąbkę i przetrzyj. Kabina prysznicowa będzie jak nowa

Czyszczenie kabiny prysznicowej to nie tylko pozbycie się resztek mydła i płynów do kąpieli. O wiele trudniejszym zadaniem jeszcze usunięcia kamienia oraz osadów z wody. Woda w kranach często jest twarda, a kamień osadza się na różnych powierzchniach. Kamień z wody to nic innego jak wytrącające się związki mineralne wapnia i magnezu. Pojawia się on praktycznie na wszystkich powierzchniach, które mają częsty kontakt z wodą. Może również osadzać się na włosach i skórze. Usunięcie kamienia z powierzchni kabiny prysznicowej nie jest łatwe. Ten rodzaj zabrudzenia twardnieje i nawet jego zeskrobywanie nie zawsze jest bezpieczne. W sklepach znajdziesz specjalne odkamieniacze, ale jest o wiele prosty sposób. Na kamień i osady z wody najlepiej sprawdzi się produkt zawierający kwasową formułę.

Najlepszym kwasem, jaki masz w domu jest oczywiście ocet. To prawdziwy game changer w walce z kamieniem. W przypadku niewielkiej ilości kamienia oraz osadów możesz wymieszać ocet z wodą w stosunku 1:1 i tak przygotowaną mieszankę umyć kabinę. Po jej przetarciu pozostaw ocet na powierzchni na kilka minut, aby kwasowa formuła mogła zadziałać. Po tym czasie wszystko delikatnie przemyj wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na większe zabrudzenia możesz spróbować zaaplikować czysty biały ocet. Pamiętaj jednak, aby unikać jego kontaktu z malowanymi i emaliowanymi powierzchniami. Ocet może je uszkodzić. Podobne, ale dużo słabsze, działanie jak ocet ma także kwasek cytrynowy. Stanowi on świetny środek zapobiegawczy do czyszczenia kabiny prysznicowej. Wymieszaj 4 łyżki kwasu cytrynowego w 1/2 szklanki i tak przygotowaną mieszanką czyść kabinę prysznicową. Ocet i kwasek cytrynowy możesz wykorzystać również do czyszczenia innych powierzchni, takich jak bęben pralki, zlew oraz czajnik elektryczny.