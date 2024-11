Wetrzyj w kran, a już nigdy nie zobaczysz na nim zacieków z wody. Będzie lśnić niczym diament przez długi czas. Sposób na lśniące baterie

Wetrzyj w kran, a już nigdy nie zobaczysz na nim zacieków z wody. Będzie lśnić niczym diament

Na armaturze, zwłaszcza tej chromowanej bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zacieki z wody i osad z kamienia. Chcąc utrzymać ich schludny wygląd, musielibyśmy wycierać je do sucha niemal po każdym myciu dłoni czy kąpieli. Wystarczy kilka kropel wody, aby na kranach pojawiły się zacieki, a jego chromowana powierzchnia zmatowiała. Dlatego warto zastosować pewien trik, dzięki któremu baterie kuchenne i łazienkowe będą lśnić z czystości niczym diament przez długi czas. Wystarczy natrzeć umyte wcześniej krany w swoim domu woskiem, wypolerować je, a woda będzie szybko spływać, co zapobiegnie powstawaniu zacieków. Warstwa wosku przez wiele dni będzie chronić armaturę i sprawi, że będzie ona błyszczeć jak nowa.

Domowe sposoby na czyszczenie kranu z kamienia

Z czasem na kranach pojawia się coraz grubsza warstwa kamienia, którą trudno usunąć bez zastosowania silnej chemii. Niestety to jest problem nie tylko estetyczny, ale także utrudnia korzystanie z kranu, gdyż staje się on niedrożny. Jeśli zaniedbaliśmy swoją armaturę i dosłownie "porosła" kamiennym osadem, to warto zastosować domowe sposoby na czyszczenie kranów, które z łatwością rozpuszczą kamień i przywrócą armaturze dawną funkcjonalność. Jak przygotować domowy odkamieniacz do armatury łazienkowej? Do szklanki octu wsyp 2 łyżki kwasku cytrynowego i dodaj 2 łyżki płynu do mycia naczyń. Składniki wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj krany i przykryj je ściereczką nasączoną tym płynem na około 20 minut. Po tym czasie bez problemu usuniesz kamień za pomocą ściereczki lub miękkiej gąbki. Armatura będzie lśniła jak nowa. Z kolei, jeśli woda leci z kranu nierównomiernie i z małym ciśnieniem to zastosuj trik z octem. Wystarczy zwilżyć wacik kosmetyczny w occie, nałożyć go na ujście kranu i zacisnąć gumką. Po 30 minutach można go zdjąć, a kran będzie znowu drożny.