Ucieram na tarce i wcieram w żółte zacieki w toalecie. Kamień znika raz na zawsze, a muszla jest jak nowa. Czyszczenie toalety z kamienia

Ucieram na tarce i wcieram w żółte zacieki w toalecie. Kamień znika raz na zawsze

Z czasem w muszli klozetowej pojawia się kamień i żółte zacieki, z którymi nie mogą sobie poradzić nawet płyny do mycia WC. Niestety wygląda to nieestetycznie i jest idealnym siedliskiem do rozwoju bakterii. Osad mineralny znajdujący się w twardej wodzie pozostaje na dnie sedesu, jej obrzeżach lub tworzy brzydkie zacieki. Kamień w muszli osadza się głównie wtedy, gdy nie jest ona regularnie czyszczona, dlatego tak ważne jest czyszczenie toalety średnio co 3 dni, aby osad nigdy się nie pojawił. A czym wyczyścić toaletę z żółtych zacieków? Ja od jakiegoś czasu stosuję domową mieszankę, na którą przepis znalazłam w sieci. Na tarce ucieram mydełko, dodaję do niego sodę oczyszczoną i wodę utlenioną. Powstałą pastę wcieram w miejsca z kamieniem w muszli klozetowej i pozostawiam na 2 godziny. Po tym czasie szoruję toaletę szczotką, a po kamieniu nie ma ani śladu.

Domowe sposoby na czyszczenie toalety z kamienia

Jeśli chcesz zachować czystość i sprawić, że muszla klozetowa będzie idealnie biała, to wypróbuj domowe sposoby na czyszczenie toalety, które doskonale rozprawią się z kamieniem i osadem. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i soku z cytryny. Powstałą papkę nakładamy na miejsca w muszli, w których widoczny jest wapienny nalot i pozostawiamy na pół godziny. Po tym czasie wystarczy przetrzeć toaletę szczotka i gotowe. Równie skuteczny w usuwaniu kamienia z toalety jest domowa mikstura z sody oczyszczonej, octu i proszku do prania. Wymieszaj jedną łyżkę sody, trzy łyżki octu oraz jedną łyżkę proszku do prania. Tak przygotowaną mieszankę wlej do wnętrza muszli klozetowej i wyszoruj szczotką.