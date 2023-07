Wzór pasta do wyczyszczenie toalety z kamienia i osadu. Idealna na mocne zabrudzenia. W 20 minut muszla będzie lśnić bez szorowania

Pokojówka z luksusowego hotelu zdradziła, z czego lepiej nie korzystać w pokoju. Jak to przeczytasz, to zaczniesz podróżować z własnym czajnikiem. Zapach brudnych skarpetek w herbacie

Toaleta to miejsce, o którego czystość powinniśmy dbać regularnie. Bardzo szybko na muszli pojawia się osad z kamienia i nalot, które często są także wynikiem korzystania z twardej wody. Dlatego warto przynajmniej 1-2 razy w tygodniu dokładnie wyszorować sedes, aby był czysty. Najpopularniejszym sposobem na czyszczenie toalety jest stosowanie specjalnej chemii. Jednak istnieje też wiele bardziej ekologicznych i domowych sposobów na wyczyszczenie toalety. Jednym z nich jest ocet, który nie tylko doskonale wyczyści muszlę i rozpuści osad z kamienia, ale także posiada właściwości dezynfekujące, więc przyda się w walce z bakteriami i drobnoustrojami. Wystarczy polać nim wnętrze sedesu i pozostawić na 15 minut. Po tym czasie go wyszorować i spuścić wodę. W podobny sposób można zastosować również lubiany przez wiele osób napój gazowany typu cola. Wystarczy wlać ją do toalety i pozostawić na 2 godziny, po czym wyszorować szczotką i spłukać. Jeśli jednak muszla klozetowa jest mocno zabrudzona i znajduje się w niej mocny osad z kamienia, warto wypróbować ekologiczną pastę do czyszczenia toalet.

Skuteczna ekologiczna pasta do czyszczenia toalety z kamienia

Czasami zabrudzenia w toalecie są na tyle mocne, że ocet sobie z nimi nie radzi, warto wypróbować domową pastę do czyszczenia toalet z kamienia. Potrzebujesz:

3 łyżek sody oczyszczonej

4 łyżek kwasku cytrynowego

kilku kropli wody.

W miseczce wymieszaj ze sobą powyższe składniki aż powstanie gładka pasta. Nałóż ją na miejsca w toalecie, gdzie widoczny jest osad wapienny i zacieki. Pozostaw na około 20 minut. Po tym czasie wymyj wnętrze muszli szczotką i spłucz wodą. Jeśli kamień jest widoczny na linii wody, to wsyp tam kwasek cytrynowy z dodatkiem sody i odczekaj 15 minut. Wyszoruj zabrudzenie i spłucz wodę w toalecie. Będzie czysta i lśniąca.

