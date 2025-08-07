Wsmaruj w kran i poczekaj 10 minut. Kamień sam odpadnie. Armatura będzie lśnić niczym gwiazdy na niebie. Mycie kranu

Kamień na armaturze to nie tylko problem estetyczny, ale i funkcjonalny, prowadzący do awarii.

Poznaj domowy sposób na usunięcie osadu, który przygotujesz z zaledwie trzech składników.

Wystarczy wsmarować miksturę w kran, odczekać 10 minut, a kamień sam odpadnie. Sprawdź, jak zabezpieczyć armaturę na dłużej!

Wsmaruj w kran i poczekaj 10 minut. Kamień sam odpadnie

Z czasem na armaturze łazienkowej i kuchennej, zwłaszcza tej chromowanej bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zacieki z wody, które z czasem przeradzają się w kamienny osad. Chcąc utrzymać ich schludny wygląd, musielibyśmy wycierać je do sucha niemal po każdym myciu dłoni czy kąpieli. Wystarczy kilka kropel wody, aby na kranach pojawiły się zacieki, a jego chromowana powierzchnia zmatowiała. Jednak pamiętajmy, że kamień na kranach w domu to problem nie tylko estetyczny, ale porastający armaturę osad może negatywnie wpłynąć na jej funkcjonalność, a nawet doprowadzić do awarii. Dlatego, kiedy tylko zobaczysz kamień na baterii łazienkowej lub kuchennej od razu działaj. Zamiast stosować silną chemię postaw na domowy odkamieniacz do kranów. Przygotujesz go z 3 składników i wystarczy, że wsmarujesz go w kran, a po 10 minutach kamień sam odpadnie.

Płyn do mycia kranów usunie kamień. Jak go zrobić?

Jeśli zaniedbaliśmy swoją armaturę i dosłownie "porosła" kamiennym osadem, to warto zastosować domowe sposoby na mycie kranów, które z łatwością rozpuszczą kamień i przywrócą armaturze dawną funkcjonalność. Jak przygotować domowy odkamieniacz do armatury łazienkowej? Do szklanki octu wsyp 2 łyżki kwasku cytrynowego i dodaj 2 łyżki płynu do mycia naczyń. Składniki wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj krany i przykryj je ściereczką nasączoną tym płynem na około 10 minut. Oczywiście im grubsza warstwa nalotu, tym trzeba pozostawić dłuższy czas na działanie płynu. Po tym czasie kamień sam odpadnie od armatury i bez problemu usuniesz go za pomocą ściereczki lub miękkiej gąbki.

Sposób na zabezpieczanie baterii łazienkowych przed kamieniem

Po umyciu krany warto odpowiednio zabezpieczyć przed kamieniem. W tym celu wystarczy natrzeć umyte wcześniej baterie w swoim domu woskiem, wypolerować je, a woda będzie szybko spływać, co zapobiegnie powstawaniu zacieków. Warstwa wosku przez wiele dni będzie chronić armaturę i sprawi, że będzie ona błyszczeć jak nowa.