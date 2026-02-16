Wyciśnij kroplę na brudne fugi i przetrzyj szczoteczką. Wyżre brud ze spoin i je wybieli. Czyszczenie fug

2026-02-16

Czyszczenie fug to jedno z najtrudniejszych zadań w porządkach domowych. Te niewielkie spoiny bardzo szybko ulegają zabrudzeniom, zwłaszcza te na podłodze. Dlatego, zanim sięgniesz po silną chemię, wylej na brudne fugi ten płyn i po chwili wyszoruj delikatnie szczoteczką. Wyżre brud ze spoin, a te znowu będą czyste i jasne, jak kiedyś. Ten domowy sposób na czyszczenie fug jest genialny.

Wylej na brudne fugi i przetrzyj szczoteczką, a wyżre brud ze spoin

Czyszczenie fug to zmora każdej pani domu. Zwłaszcza spoiny płytek podłogowych szybko tracą swój wygląd. Kurz, błoto, tłuszcz potrafią mocno zajść między płytki i często ich czyszczenie wiąże się z pracochłonnym szorowaniem i stosowaniem silnej chemii. Owszem zakup gotowego środka chemicznego jest najpopularniejszym sposobem na wyczyszczenie fug, jednak zanim sięgniesz po silną chemię, warto wypróbować domowe sposoby na czyszczenie fug. Jeden z nich jest tani i skuteczny, a ten płyn większość z nas ma w swoim domu. Chodzi o nabłyszczacz do zmywarki. Na profilu @czystezdrowie na Instagramie znalazł się filmik, który ma udowodnić skuteczność nabłyszczacza do zmywarki w walce z brudnymi fugami. Otóż wystarczy rozlać na spoiny ten płyn i delikatnie wyszorować je szczoteczką. Po chwili widzimy, jak brud ze spoin zniknął, a te odzyskały swój dawny odcień.

Domowe sposoby na czyszczenie fug na podłodze

Czyszczenie fug podłogowych domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Jednym z nich jest soda oczyszczona, która doskonale sprawdzi się w usuwaniu brudu z jasnych spoin płytek, na przykład białych lub beżowych. Jeśli zatem widzisz, że fug na podłodze w kuchni lub na przedpokoju wymagają czyszczenia, bo straciły swój pierwotny wygląd, to w pierwszej kolejności wypróbuj ten domowy płyn do czyszczenia fug. Wystarczy wymieszać około 10 kropli wody utlenionej z łyżeczką sody i nałożyć na brudne spoiny. Po 10 minutach delikatnie szoruję szczoteczką do zębów i przecierać ścierką. W czyszczeniu białych fug niezawodna będzie także pasta do zębów. Za pomocą szczoteczki do zębów nasmaruj nią przestrzenie między płytkami i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie zmyj letnią wodą.

