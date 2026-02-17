Wypełnij miseczkę i postaw na górnej półce zmywarki. Usunie z niej brud, pleśń i brzydki zapach. Sposób na czyszczenie zmywarki

Zaniedbanie czyszczenia zmywarki prowadzi do nieprzyjemnego zapachu, pleśni i niedomytych naczyń, ale istnieje prosty domowy sposób.

Pewien popularny środek to ekologiczny i skuteczny sposób, który usunie brud, pleśń i brzydki zapach ze zmywarki.

Wypełnij miseczkę tym środkiem i postaw ją na górnej półce zmywarki, a następnie uruchom program, by cieszyć się czystym i pachnącym urządzeniem.

Regularne i częste czyszczenie zmywarki to podstawa. Zaniedbanie tej czynności prowadzi do gromadzenia się resztek jedzenia, które gniją i powodują nieprzyjemny zapach. Wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni na uszczelkach, a zatkane otwory sprawiają, że naczynia są niedomyte. Jak więc skutecznie pozbyć się brzydkiego zapachu i brudu ze zmywarki? Niektóre modele posiadają dedykowany program czyszczenia, a na rynku dostępne są również specjalne detergenty. Jeśli jednak preferujesz naturalne i oszczędne rozwiązania, wypróbuj domowe metody na czyszczenie zmywarki. Świetnym sposobem na pozbycie się brudu i pleśni ze zmywarki jest ocet. Wypełnij nim mniejsza miseczkę i postaw ją na górnej półce swojego urządzenia. Usuniesz z niej brud, pleśń, a co za tym idzie - też i brzydki zapach. Jak wyczyścić zmywarkę octem?

Jak wyczyścić zmywarkę i jej filtry?

Najpierw wyciągnij filtr zmywarki i wyczyść go z resztek jedzenia. Rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona, które rozprowadzają wodę podczas mycia. Odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń. Kiedy wykonasz te wszystkie czynności, wstaw do urządzenia muszeczkę wypełnioną octem i nastaw program z wyższą temperaturą.

Czyszczenie zmywarki octem. Jak to zrobić?

Czyszczenie zmywarki można śmiało wykonać za pomocą octu. Jest on jednym z najskuteczniejszych i do tego ekologicznych środków czyszczących. Ocet, dzięki zawartości kwasu octowego, posiada silne właściwości czyszczące, odkamieniające i dezynfekujące. Skutecznie usuwa tłuszcz, resztki jedzenia, kamień i inne osady, które gromadzą się w zmywarce. Ponadto, ocet neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostawia świeży, naturalny aromat. Zaleca się stosowanie octu do czyszczenia zmywarki co najmniej raz w miesiącu. Jak to zrobić prawidłowo? Wypełnij niewielką miseczkę około 200 ml octu. Wstaw ją do urządzenia na górną półkę, zamknij drzwiczki i ustaw program zmywania o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Po zakończeniu cyklu zmywarka będzie czysta i pachnąca.

